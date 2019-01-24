سارق حرفه ای، به ۶ فقره سرقت اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا موسوی رئیس کلانتری ۱۵۱ یافت آباد اظهار کرد: روز گذشته ماموران گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده استحفاظی خود بودند که ناگهان مشاهده کردند که یک موتوسوار اقدام به ربودن تلفن همراه یک شهروند کرد.

وی افزود: با دیدن این صحنه، ماموران بلافاصله برای دستگیری متهم وارد عمل شده و دقایقی بعد پس از چند کیلومتر تعقیب و گریز این متهم را متوقف و دستگیر کردند.

متهم به همراه تلفن همراه مسروقه و همچنین فرد مالباخته به کلانتری منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفت که طی آن علاوه بر اعتراف به جرم خود مبنی بر سرقت از شاکی، به ۶ فقره سرقت دیگر در همان روز اعتراف کرد.

در ادامه نیز مالکان تلفن های همراه مسروقه شناسایی شده و از مالکان آنها دعوت شد برای تحویل اموال مسروقه شان به کلانتری مراجعه کنند.