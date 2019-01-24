دستگیری ۲ سارق در ۲ عملیات جداگانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز حسینی فر رئیس کلانتری ۱۴۰ باغ فیض به تشریح این خبر پرداخت و اظهار کرد: نیمه شب گذشته یکی از شهروندان ساکن محدوده باغ فیض، ضمن تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اظهار داشت که یک سارق را در حال تخریب در خانه همسایه اش مشاهده کرده است و از پلیس خواست تا به موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله پرونده در اختیار ماموران این کلانتری قرار گرفت و تیم های عملیاتی برای بررسی و دستگیری سارق وارد عمل شدند.

کلانتر محله باغ فیض، عنوان داشت: زمانی که ماموران به محل رسیدند سارقی را به همراه یک دیلم در حال تخریب در یک خانه ویلایی مشاهده و بلافاصله برای دستگیری وی اقدام کردند، اما سارق که متوجه حضور ماموران شده بود، اقدام به فرار کرد که در نتیجه تحت تعقیب قرار گرفته و دقایقی بعد بازداشت و به همراه تجهیزات سرقت و خودروی سواری اش، به کلانتری منتقل شد.

سرهنگ حسینی فر، تصریح کرد: در یک عملیات دیگر، ماموران این کلانتری موفق شدند یک سارق را که به مدت دو ماه در تعقیبش بودند شناسایی کرده و طی هماهنگی با مقام قضایی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی در تشریح این خبر نیز، گفت: چند ماه قبل با شکایت یکی از شهروندان ساکن این محدوده در خصوص سرقت از منزلش، تیمی از ماموران برای بررسی وارد عمل شدند و پس از بررسی ها مشخص شد که یک سارق سابقه دار که مدتی پیش از زندان آزاد شده اقدام به سرقت از محل کرده است.

رئیس کلانتری ۱۴۰ بیان داشت: پس از دو ماه تعقیب و مراقبت، ماموران موفق مخفیگاه این متهم را در محدوده چهاردیواری شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ حسینی فر، با اشاره به این مطلب که هر دو متهم در بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر سرقت از منازل شهروندان این محدوده اعتراف کرده اند، گفت: این متهمان در بازجویی های به هفت فقره سرقت طی ماه های گذشته اقرار کرده اند و اموال کشف شده از مخفیگاهشان نیز با شناسایی مالباختگان در حال بازگرداندن به صاحبان اصلی آن هستند.