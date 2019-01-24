دستگیری برادران دالتون و باندشان برای چندمین بار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانشاه تیموری رئیس کلانتری ۱۳۲ نبرد در توضیح این خبر گفت: از مدتی پیش سرقت از انباری های محدوده کلانتری شدت گرفته بود که با توجه به حساسیت موضوع، پرونده ای در این خصوص تشکیل و به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به تحقیقات میدانی صورت گرفته از محل های سرقت، تصریح کرد: در یکی از محل های سرقت، تصویر یکی از سارقان سابقه دار این کلانتری به دست آمد و مشخص شد که این متهم در سرقت از انباری های سطح حوزه استحفاظی کلانتری دست دارد.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که متهم اصلی پرونده، یعنی «م» پس از آزادی از زندان خانه اش را تبدیل به پاتوق مصرف کنندگان مواد مخدر کرده و مانند گذشته با تشکیل باند سرقت، به رفتار مجرمانه خود ادامه می دهد.

کلانتر محله نبرد بیان داشت: با مشخص شدن این موضوع، سریعا تیم عملیات کلانتری وارد عمل شدند و با هماهنگی مقام قضائی برای دستگیری متهم و سایر همدستانش وارد پاتوق مجردی متهم شدند.

وی توضیح داد: در این محل، علاوه بر متهم اصلی و ۲ برادرش ۴ دوست معتاد وی نیز حضور داشتند و همچنین تعدادی افراد معتاد مشغول مصرف مواد مخدر بودند.

این مقام مسئول اضافه کرد: متهم اصلی پرونده که خانه مجردی اش را به منظور مصرف و خواب افراد معتاد در اختیار آنان قرار داده بود، از این افراد پول یا مواد مخدر و یا وسایل سرقتی دریافت می کرد.

سرهنگ تیموری تصریح کرد: در بازرسی انجام شده، ۲ موتور سرقتی و همچنین مقداری مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه به همراه یک جفت باند، ۲ دستگاه آمپلی فایر، یک دستگاه ساب و ۳ عدد کامپیوتر خودروی سواری کشف شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهم اصلی پرونده در اعترافات خود به آشنایی اش با یکی از همدستانش در زندان تهران بزرگ اشاره کرد و گفت: با همدستش که هم سن خودش است نقشه های سرقت از انباری های شهروندان را طراحی کرده بود.

وی بیان داشت: در ادامه متهمان به کلانتری منتقل و مشخص شد همگی آنها مصرف کنندگان مواد مخدر بوده و برادران متهم اصلی نیز سابقه بازداشت توسط پلیس را داشتند.

سرهنگ تیموری در ادامه گفت: ساکنان محل که از دستگیری متهمان با خبر شده بودند با مراجعه به ماموران صمیمانه تشکر و از انهدام این خانه مجردی که از مدتی پیش پاتوق مصرف کنندگان مواد شده بود ابراز خوشحالی کردند.

براساس این گزارش، در انتها متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شدند.