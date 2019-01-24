قیمت کالاهای اساسی در خراسان رضوی باید کمترین نوسان را داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه علیرضایی روز پنجشنبه در گردهمایی آموزشی ویژه روسای کمیسیون های نظارت، اتاق اصناف شهرستانهای خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: عرضه کالاهای صنوف تولیدی در بازارهای شهرداری ، نمایشگاه های توزیع کالاهای تنظیم بازار و در تعاونی های کارگری و کارمندی باید پیگیری شود.

وی افزود: در این راستا باید به شبکه توزیع کالا برای محرومین و ساماندهی حراجی ها توسط اتاق های اصناف و اتحادیه ها، بخصوص در ایام پیش رو و با توجه به خیل عظیم حضور زائران در استان و مشهد مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: به عنوان یک وظیفه شرعی، انسانی، صنفی و قانونی باید تلاش کنیم تا حتی قیمت کالاهای اساسی در کمترین نوسان قرار گیرد تا همه اقشار جامعه امکان بهره مندی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در ادامه این نشست گفت: در شرایط بحران، با تشکیل ستاد مبارزه با احتکار در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از نخستین استانها، با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها توانستیم با کمترین تنش و به سرعت، کالاهای احتکاری را وارد شبکه توزیع کنیم.

محمود بنانژاد خاطرنشان کرد: امسال طرح ویژه بازرسی و نظارت نوروز، از اول بهمن ماه در خراسان رضوی شروع شده و تا 15 فروردین ادامه دارد و در این طرح نیز باید از همه ظرفیت اتاق های اصناف شهرستان ها استفاده کنیم.