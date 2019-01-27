مسئول سازمان ملل جنایت صهیونیستها در «المغیر» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نیکولای ملادینوف» هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه جنایت ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان علیه ساکنان روستای المغیر واقع در مرکز کرانه باختری را «شوک آور و غیر قابل قبول» توصیف کرد.

وی در ادامه از مسئولان رژیم صهیونیستی خواست تا عاملان این اقدامات خشونت بار را مجازات کنند.

ملادینوف افزود: همگان باید خشونت را محکوم کرده و در برابر تروریسم بایستند.

لازم به ذکر است که شهرک نشینان صهیونیست عصر روز شنبه با حمایت نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به روستای المغیر در نزدیکی رام الله حمله کردند که منجر به شهادت یک فلسطینی به نام «حمدی نعسان» و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر دیگر شد.