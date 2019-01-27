محاسبه دولت در مورد مطالبات تامین اجتماعی اشتباه است

احمد پنجکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات سازمان تامین اجتماعی هر روز بیشتر از روز قبل می شود چرا که دولت سالهاست بدهی خود را پرداخت نکرده و میزان آن هر سال بیشتر شده است.

وی گفت: چنانچه دولت بدهی های خود را پرداخت کند یا حداقل بخشی از آن را بپردازد سازمان تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات خود به بیمه شدگان که با در نظر گرفتن خانواده هایشان به بیش از ۴۰ میلیون نفر یعنی حدود نیمی از جامعه می رسند با مشکل مواجه نمی شود.

دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان هم اکنون با کسری مواجه است، تاکید کرد: برای اجرای تعهداتی مانند پرداخت مستمری بازنشستگان در برخی مواقع با کمبود اعتبار مواجه است به همین دلیل مجبور است برای اینکه حقوقها با تعویق روبرو نشود از بانک وام بگیرد که در این صورت یک بدهی جدید به سازمان محول می شود در صورتیکه خود بزرگترین طلبکار است و نباید مجبور به این کار شود.

وی در مورد میزان بدهی و نحوه محاسبه آن از سوی دولت گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد در حالیکه به تازگی این بدهی را بسیار کمتر از رقم واقعی عنوان کرده اند که به هیچ وجه مورد قبول بیمه شدگان و جامعه کارگری نیست و نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام کرده و هر اقدامی که لازم باشد را انجام می دهیم.

پنجکی گفت: اخیرا محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و خواستار ورود و رسیدگی به وضعیت بدهی های این سازمان شده و پیشنهاد کرده که برای پرداخت بدهی های دولت، بخشی از نفت در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد تا این سازمان بتواند در بورس آن را عرضه کند.