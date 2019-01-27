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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

سارق زورگیر کمتر از ۲ ساعت در قرچک دستگیر شد

سارق زورگیر کمتر از ۲ ساعت در قرچک دستگیر شد

قرچک- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری سارق زورگیر سابقه دار خبر داد که اقدام به سرقت از زنان در محل های خلوت قرچک می کرد.

سردار عبدالرضا ناظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری یک متهم سابقه دار که از زنان در اماکن خلوت قرچک زورگیری می کرد، خبر داد و افزود: این متهم کمتر از ۲۰ روز بود، که از زندان آزاد شده بود، اما در همین مدت با حضور در مناطق خلوت اقدام به سرقت طلاجات و پول و گوشی موبایل می کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: پلیس به سرعت و پس از شکایت یکی از شهروندان قرچک وارد عمل شد و این فرد را شناسایی کرد و این متهم زورگیر در کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد.

وی افزود: این متهم همچنین علاوه بر محل های خلوت به سرقت از خانه هایی که افراد ناسالم در آن تردد داشتند، نیز اقدام می کرد.

کد مطلب 4524802

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