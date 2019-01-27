تصاویری از برخورد یک شی آسمانی با مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ستاره‌شناسان متوجه یک چاله بزرگ در مریخ شدند که در نتیجه برخورد شی آسمانی با سیاره به وجود آمده است.

دوربین‌های مرکز تحقیقاتی HiRISEتصاویری دقیق از این چاله تازه ثبت کرده اند.

این برخورد بین ماه های جولای تا سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی شکل گرفته و شی آسمانی به یخ های قطب جنوب این سیاره برخورد کرده است.

آوار ناشی از این برخورد الگوی منحصر به فردی روی سطح مریخ ایجاد کرده است.

درهمین راستا «راس بیر» یکی از محققان HiRISE در این باره می‌گوید هنگامی که شی آسمانی با سطح سیاره برخورد کرده، یک نیروی قابل توجه شبیه انفجار به وجود آمده است.

در محل برخورد شی با سیاره دو الگوی روشن و تیره رنگ دیده می شود. الگوی تیره طرح انفجار به دلیل نفوذ جسم آسمانی به لایه نازک یخ و رسوخ در شن های زیر آن به وجود آمده است.

تحقیقی در سال ۲۰۱۳ نشان داد سالانه بیش از ۲۰۰ سیارک به مریخ برخورد می کنند.

سیارک ها و شهاب سنگ هایی که با مریخ برخورد می‌کنند حدود یک تا دو متر عرض دارند عبارت دیگر آنها ۱۰ بار از سیارکی که با روسیه برخورد کرد کوچکتر هستند.