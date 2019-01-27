اجرای رایگان طرح واکسیناسیون تب برفکی در قروه

رضا مرجانیان ظهر امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح رایگان واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در قروه خبر داد و اظهار داشت: این طرح فاز سوم مایه کوبی علیه بیماری تب برفکی در جمعیت دام های سبک و سنگین است که با تامین واکسن توسط اداره کل دامپزشکی کردستان به صورت کاملا رایگان اجرا می شود.

به گفته وی این طرح از ۶ بهمن ماه سال جاری آغاز و به مدت ۳۰ روز کاری در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.

مرجانیان تعداد دام های تحت پوشش در این طرح را بالغ بر ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و ۸ هزار رأس دام سنگین به صورت کاملاً رایگان با استفاده از توان بخش دولتی و به کارگیری مراکز بخش خصوصی شهرستان دانست.