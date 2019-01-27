اهل سنت تفاوتی با شیعیان ندارند/ حضور اهل سنت در جشن های انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رؤسای کارگروه های اقلیت های دینی و تقریب مذاهب ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صبح امروز ۷ بهمن ماه برگزار شد.

حجت الاسلام سید حامد علم الهدی در این نشست گفت: خداوند در قرآن کریم نسبت به اعتصام به حبل الله امر می فرمایند. حبل الله قرآن مجید است. در پستی و بلندی ها و سختی های زندگی فردی و اجتماعی خداوند ما را به قرآن هدایت نموده به عنوان اصلی ترین سندی که خداوند به طور مستقیم در اختیار ما قرار داده است. مهم این است که چگونه بتوانیم از قرآن بهره ببریم. قرآن می فرماید: شما با هم دشمن بودید و خداوند با نعمت اسلام و پیامبر، اخوت و برادری را به عنوان هدیه برای شما افراد بشر به ارمغان آورد.

مسئول کارگروه تقریب مذاهب اسلامی افزود: به همین جامعه وقتی قبل از اسلام نگاه می کنیم، نه فقط جزیره العرب حتی ایران و روم باستان، آن چه مشاهده می شود فقط عداوت و خون ریزی بوده است. بزرگ ترین افتخار عرب غارت یکدیگر بود. اما وقتی اسلام آمد اخوت و برادری را به ارمغان آورد. قرآن مجید در جای دیگر می فرماید: ای پیامبر اگر آن چه روی زمین است هزینه کنی برای نزدیک کردن قلب انسان ها به یکدیگر نمی توانی اما خدا نزدیک کردن قلوب به همدیگر را محقق می کند.

وی سپس گفت: ما در فجر و طلیعه انقلاب اسلامی خودمان این همدلی و تألیف بین قلوب را لا اقل در این ۴۰ سال در جامعه خودمان به طور محسوس مشاهده و لمس کرده ایم. در دفاع مقدس و سختی های مختلف دیده ایم که چگونه انسان ها به هم نزدیک می شوند و از مال و جان خودشان مایه می گذارند. مانسبت به ادیان مختلف این نگاه را داریم و معتقدیم اسلام دینی است که برای همه مذاهب و انسان هاست. خاصیت مسلمان بودن این است که آبرو، مال و خون شان محفوظ است و کسی حق تعرض ندارد. این نگاه در بین همه پیروان مذاهب وجود دارد.

سید حامد علم الهدی تأکید کرد: در بحث تقریب هم از ابتدا این نگاه وجود داشته که ما در مشترکات همدیگر را کمک کنیم و در مواردی که اختلاف نظر با هم داریم همدیگر را تحمل کنیم و نه تکفیر. در نتیجه ما با تفکر تکفیر و فرقه گرایی که می گوید فقط من مسلمانم و دیگران از دین خارج اند صد در صد مخالفیم. دیدگاه داعش و تکفیری ها از دید اسلام حتی اهل سنت، مردود است و قابل تحمل نیست. پیروان ادیان اسلامی از هر مذهبی می توانند در کنار یکدیگر به عنوان مسلمان زندگی کنند. ما معتقدیم نه نیاز است که سنی شیعه شود و نه شیعه سنی بشود. اما همه ما تحت لوای کلمه توحید و لا اله الا الله در کنار یکدیگر زندگی می کنیم.

وی اضافه کرد: دستاورد این نگاه این است که حتی دول فعلی کشورهای اسلامی – کشورهای مسلمانی که لزوماً دولت اسلامی ندارند و دولت شان دست نشانده است – اگر برگردند به سمت ملت شان می توانیم با آن ها بزرگ ترین ابرقدرت جهان اسلام را در دنیا تأسیس کنیم. اروپا با همه اختلافاتی که دارد وقتی بحث منافع می شود اتحادیه تأسیس می کند با پول و ویزای یکسان اما در حال حاضر مسلمانان نمی توانند تحت لوای توحید در کنار هم برادروار زندگی کنند.

سید حامد علم الهدی سپس عنوان کرد: یکی از دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایجاد این اخوت در بین مردم خودمان است. با تشکیل گروه مقاومت می توانیم با حفظ مرزها، فراتر از آن ها فکر کنیم. لذا جوانان و فرزندان ما برای دفاع از حرم به جهاد می روند و برای پیروزی مردم عراق به دفاع از آن ها بر می خیزند و دستان و نقشه های دشمنان را نقش بر آب می کنند.

وی همچنین گفت: ما در اکثر شهرهای مرزی خصوصاً با حضور اهل سنت برنامه های ویژه ای داریم. اهل سنت در جشن های انقلاب به عنوان جشن های ملی خیلی خوب شرکت می کنند لذا ما اهل سنت را در کشور خودمان اقلیت نمی دانیم بلکه برادر مسلمان ما هستند و شهروند ایرانی اند و تفاوتی با شیعیان ندارند.

سید حامد علم الهدی اهم برنامه های کارگروه تقریب برای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را این گونه برشمرد:

سلسله همایش های بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب؛

سلسله نشست های رسانه ای؛

فعالیت پژوهشگران در تدوین دانشنامه ای تحت عنوان چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛

تنظیم سفرهای استانی؛

اعزام اساتید حوزه و دانشگاه به استان های مرزی؛

شرکت در نمایشگاه دستاوردهای نظام در باغ موزه دفاع مقدس؛

مسابقات علمی، ادبی، فرهنگی و ورزشی بین جوانان پیرو مذاهب اسلامی؛ (البته پرهیز داریم از برگزاری مسابقات بین شیعیان و اهل سنت)

دیدار و تکریم خانواده شهدا و ایثار گران اهل سنت؛ (ما در منطقه غرب کشور تعداد زیادی شهید از اهل سنت به ویژه روحانیت اهل سنت داشته ایم)

تجلیل از شخصیت های تقریبی؛

نشست ائمه جمعه و علمای اهل سنت؛

گفتمان بصیرت افزایی؛

برنامه های دانشگاهی و دانشجویی؛

مراسم های مختلف در مساجد اهل سنت؛

و ...

مسئول کارگروه تقریب مذاهب اسلامی در ادامه افزود: ایده راه اندازی بانک در حمایت از قرض الحسنه که پیشتر اعلام کردیم محقق نشد چون نیاز به مجوزهایی از بانک مرکزی بود. سنت قرض الحسنه نگاهی است در مقابل نگاه غرب به بانک و در بانک داری اسلامی شعار آن مطرح شده اما در عمل می بینیم که وقتی درخواست وام قرض الحسنه به بانک ها داده می شود با درخواست منفی از جانب بانک مواجه می شوند. البته بانک رسالت تا حدی به این هدف رسیده و امتیاز وام بدون بهره به افراد می دهد و افراد می توانند این امتیاز را به دیگران هم واگذار کنند.

سید حامد علم الهدی خاطرنشان کرد: در میان بانک های کشور ما این بانک توانسته به این هدف برسد. در میان اهل سنت این درخواست بیشتر است و بسیاری از اهل سنت ما در بانک های ما سرمایه گذاری نمی کنند با همین عنوان که می گویند بانک های ما ربوی است و حتی به صورت کوتاه مدت هم نمی توانیم سپرده خودمان را به آن ها بسپاریم. ما بانک رسالت را به آن ها پیشنهاد کردیم. که البته موسسات قرض الحسنه ای نیز خودشان راه اندازی کرده اند.

وی در انتها اظهار داشت: ایده انقلاب اسلامی، اجرای اسلام ناب محمدی بوده است. اما این که آیا ما به تمام اهداف مان رسیده ایم فکر نمی کنم کسی بتواند چنین ادعایی امروز بکند. قوای ما بدون اشکال نیست، بانک داری ما بدون اشکال نیست. اما در مسیر تحقق آن آرمان بزرگ هستیم. ممکن است اختلافاتی بین علمای مختلف باشد اما مقصود ما فتاوای امام امت یعنی مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب است. در دیپلماسی نتوانسته ایم حرف انقلاب را به دنیا منتقل کنیم. چون رسانه ها در اختیار ما نبوده است. تلاش هایی شده اما قطعا این تلاش ها بدون نقص نبوده است. عدد ۴۰ عدد مقدسی است و ۴۰ سالگی انقلاب مقطع مهمی است. در روایت داریم که هر کس به چهل سالگی برسد عقلش کامل می شود. امیدواریم که در ۴۰ سالگی، انقلاب ما نیز به کمال دست یابد.