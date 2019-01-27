به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آیین معرفی کتاب «هندسهی انقلاب»، در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، فردا هشتم بهمنماه، با همکاری انتشارات انقلاب اسلامی(وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای(مدّظلّهالعالی)) و خبرگزاری تسنیم برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان تولیت مسجد مقدس جمکران، حمیدرضا مقدمفر کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی، محمدحسین رجبی دوانی استاد دانشگاه و پژوهشگر، مهدی مطهری گردآورنده این اثر در این مراسم حضور خواهند داشت.
حضرت آیتالله خامنهای در دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیّت ملّی در تاریخ ۱۴/بهمن/۱۳۹۴ واژهای جدید را به فرهنگنامه انقلاب اسلامی اضافه کردند و آن تعبیر «هندسه انقلاب» بود. ایشان راهکاری را برای استنباط ارکان هندسهی انقلاب معرّفی کردند و آن، این که مخاطب با مراجعه مستقیم به کتاب صحیفه امام(قدّسسرّه) و استخراج کلمات پرتکرار میتواند به اصول انقلاب دست یابد. ایشان میفرمایند: «براساس سخنان امام(ره)، موضوع «مردم»، «استقلال کشور»، «تدیّن و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسئله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجّه به مستضعفین و رفع فقر»، خطوط اصلی انقلاب هستند که از ترکیب آنها هندسهی انقلاب بهدست میآید».
این کتاب ۵۲۰ صفحهای در هفت سرفصلی که معظّمٌله بر اساس بیانات امام خمینی(قدّسسرّه) مطرح کردند، تنظیم شده و از کلمات و مطالب دیگری که نسبت به سایر کلمات، بسامد بیشتری داشتند و به لحاظ ارتباط موضوعی تحت عناوین اصلی قرار میگرفتند، نیز ذیل آنها استفاده شده است.
مراسم معرفی کتاب «هندسهی انقلاب» فردا، ۸ بهمنماه، ساعت ۱۰ در خبرگزاری تسنیم واقع در خیابان میرزای شیرازی، خیابان دوازدهم، پلاک ۲ برگزار میشود.
نظر شما