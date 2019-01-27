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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

معاون وزیر ارتباطات:

مجوز استفاده بخش غیردولتی از پایگاههای اطلاعاتی دولتی صادر شد

مجوز استفاده بخش غیردولتی از پایگاههای اطلاعاتی دولتی صادر شد

معاون وزیر ارتباطات گفت: اجازه استفاده بخش غیردولتی از پایگاههای داده دولتی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اجازه و تعرفه مربوط به استفاده بخش غیردولتی از پایگاههای داده دولتی را تصویب کرد.

وی گفت: امیدواریم نخستین بهره برداری از داده دولتی توسط اپلیکیشن ها و استارت آپها را در همین هفته آغاز کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات یکی از مقوله های حمایتی این سازمان را ارائه داده های ملی به استارت آپها عنوان کرد و گفت: ارائه داده های ملی به کسب و کارهای نوین، می تواند منتج به بهبود خدماتی که مردم دریافت می کنند، شود.

به گفته وی، نزدیک به ۲۵۰ هزار اپلیکیشن ایرانی در کشور تولید و به بهره برداری رسیده است و مردم بیشتر از اپلیکیشن هایی که خدمات مورد نیازشان را تامین می کنند، نسبت به اپلیکیشن های سرگرمی، بهره می‌برند.

معاون وزیر ارتباطات معتقد است که سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقطه اتصال استارت آپها با داده ها و دستگاههای مختلف است.

کد مطلب 4525171

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