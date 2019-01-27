ایجاد دهکده سلامتی و مرکز پیشگیری از سرطان به یاد مرحوم اعتمادیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اعتمادیان فرزند زنده یاد اعتمادیان در مراسم بزرگداشتی که عصر امروز برگزار شد، گفت: امام صادق(ع) می فرمایند این گونه مجالس رابرای خودمان پاس داریم و برگزاری این مجالس برای این است که راجع به خودمان فکر کنیم.

وی گفت: مرحوم پدر برای خود فکر کرده بودند و برای امروزشان از ۲۰ سال پیش برنامه داشتند. در عین حالی که اندوهگین هستیم ولی خوشبخیتم چون همچون پدری داشتیم و اخلاق و اخلاص در عمل دو خصوصیتی بود که پدر آن را داشتند در حالی که جامعه امروز تشنه اخلاق است.

وی گفت: پرونده حاج آقا بسته شد بجز در دو مورد. یکی اینکه افراد صاقی که تربیت کرده و پرورش دادند و دیگری بناهای عامل المنفعه ای که به جا گذاشتند.

فرزند زنده یاد اعتمادیان گفت: در نوجوانی پدر به من توصیه کرد که هر شب که می خوابیم هر کسی که بدی کرده ببخش و این گونه خداوند تو را می بخشد.

وی گفت: زنده یاد اعتمادیان توصیه کرده بود که اگر مجلسی بود و دوستان من حضور داشتند اعلام کنید که اگر حق الناسی بوده چه مالی و چه معنی مرا ببخشند و مالی را ما که فرزندانش هستیم انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه در مجموعه محب، ۴ الی ۵ بیمارستان تحت راهنمایی زنده یاد اعتمادیان احداث کردیم، افزود: دو کار نیمه تمام را زنده یاد پدر باقی گذاشته است که ما با جدیت آن را پیگیری می کنیم. یکی ایجاد دهکده سلامتی و دیگری راه اندازی اولین مرکز جامع پیشگیری از سرطان است که امیدواریم بتوانیم به هدفی که حاج آقا داشتند برسیم و همچنین قرار شده موسسات خیریه رویکردشان این باشد که نام ایشان را زنده نگهدارند.

همچنین در این مراسم اسدالله جولایی رئیس سازمان زندانها (سمتش چک شود)!؟ به آیه ۱۱۲ سوره بقره اشاره کرد و گفت: زنده یاد اعتمادیان طبق آنچه در این آیه آمده در بهشت برین هستند. چرا که کار خیر را فقط برای خدا انجام می دادند و هیچ دستمزدی نیز نمی خواستند و پیرو قرآن و عترت و ولایت بوده و الگوی نیکوکاری بودند.

وی گفت: زنده یاد اعتمادیان در ردیف اولین افرادی بودند که ستاد دیه را در سال ۶۹ راه اندازی کردند که وی شعبه ای نیز از ستاد دیه در خراسان رضوی ایجاد کرد.

جولایی با اشاره به اینکه به زندانیان بدهکار و حل مشکلات آنها حاج آقا اهمیت می داد، گفت: وی بی منت و دلسوزانه برای رفع مشکلات زندانیان اشک می ریخت و اقدام می کرد و همچنین به دانش و تحصیل نیز اهمیت زیادی می داد به طور که دو فرزند ایشان دارای تحصیلات عالی و دکتری هستند.

لازم به ذکر است در این مراسم یادبود عنوان شد که هزار بسته حمایتی برای نیازمندان از سوی خیرین جمع آوری و در ایام ولادت حضرت زهرا(س) توزیع خواهد شد. و همچنین اعلام شد که به جای هزینه دسته گل و تاج گل در این اقدام حمایتی، خیرین مشارکت کنند.

شایان ذکر است که ۴۰ موسسه خیریه ای که این مجلس را برگزار کردند قرار است در آینده انسجام بیشتری داشته و در کارهای خیر کمک هم باشند.