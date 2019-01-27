هیات کبدی خوزستان حواشی را از خود دور کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خواجه اورسجی، عصر امروز در مجمع انتخاباتی هیات کبدی استان خوزستان اظهار کرد: در ابتدای کار خود برای فدراسیون کبدی برنامه راهبردی را در حوزه های داوری، آموزش، استعداد یابی، تثبیت جایگاه کبدی در دنیا و کسب صندلی بین المللی تدوین کردیم و چندین استراتژی مهم داشتیم.

وی با تأکید بر بخش آموزش در فدراسیون کبدی افزود: به تمامی هیات های کبدی در استان ها تأکید شده امر آموزش مورد اهمیت قرار گیرد و هیات کبدی خوزستان نیز باید به این موضوع توجه نشان دهد.

خواجه اورسجی بیان کرد: اگر ما انصاف را در انتخاب همه قرار دهیم و در همه زمینه ها انتخاب های درست داشته باشیم، م به نتایج مناسب خواهیم رسید؛ اتفاقی که در جاکارتا افتاد حاصل یک مدیریت مشترک بود .

رئیس فدراسیون کبدی ایران بیان اینکه مجمع ها تنها برای انتخاب رئیس جدید نیست گفت :مجامع باید مطالبه گر باشند و از رئیس جدید مطالبه کنند تا بتوانند به امور هیات رسیدگی بهتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف باید تلاش و برنامه ریزی کرد، ادامه داد: خوزستان پتانسیل های فراوانی از جمله در حوزه داوری کبدی دارد ولی چند سالی است جایگاه خود را از دست داده است، باید در همه زمینه های هیات کبدی یکدلی را تشکیل دهید و از حواشی و موارد حاشیه ساز دور شوید و با هم سوار بر قطار پیشرفت ورزش کبدی کشور به جلو پیش بروید.

رئیس فدراسیون کبدی ایران بیان کرد: در صورت مشاهده همدلی فدراسیون تمام تلاشش را خواهد کرد تا هیات کبدی استان خوزستان نتیجه بگیرد.

خواجه اورسجی گفت: مسیر برای پیشرفت مشخص است و باید به فکر تغییر اندیشه در هیات کبدی استان خوزستان باشید و هیاتی پویا و فعالی را تشکیل دهید؛ در صورت توسعه همکانی کبدی در خوزستان فدراسیون قول می دهد تا کمک های شایانی را به هیات کبدی این استان خواهد کرد.