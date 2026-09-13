محمد فرجاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته امداد شهرستان بیله‌سوار در حال حاضر از ۲۳۸۵ خانوار در قالب ۵۴۱۲۲ نفر مددجو حمایت می‌کند. در طول شش ماه سال جاری نزدیک به ۴۹ میلیارد تومان در قالب مستمری به این عزیزان پرداخت شده است.

وی افزود: در طول شش ماه سال جاری مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات واجب، فطریه و مستحبی از خیرین بزرگوار و کشاورزان عزیز دریافت شده و در اسرع وقت در بین مددجویان و نیازمندان توزیع خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بیله‌سوار گفت: در طول شش ماه سال جاری، ۲۳ نوع عرضه از خدمات جهیزیه در قالب طرح خرید از پلتفرم دیجی‌کالا استفاده کردند که ارزش آن دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود.

فرجاد ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی شهرستان بیله‌سوار از ۱۲۰۲ دانش‌آموز و ۶۵ دانشجو حمایت می‌کند. و در آستانه آغاز جشن عاطفه‌ها نیازمند یاری خیرین بزرگ شهرستان هستیم تا در قالب تهیه نوشت‌افزار، این عزیزان ما را یاری نمایند. در حال حاضر ۷۸۵ بسته تحصیلی شامل لوازم‌التحریر تهیه گردیده است که در آستانه آغاز سال تحصیلی در بین این عزیزان و دانش‌آموزان بزرگوار توزیع خواهد شد. جا دارد من مجدداً از خیرین و بزرگواران شهر عزیزمان دعوت نمایم تا ما را در تهیه مابقی این بسته‌ها و توزیع بین این عزیزان یاری نمایند.