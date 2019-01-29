عدم استقبال مدعیان از تورنمنت بین المللی کشتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی جام دیوید شولتز در حالی روزهای ۳ تا ۶ بهمن ماه در آمریکا برگزار شد که تعداد تیم های خارجی در دو رشته آزاد و فرنگی به ۸ کشور رسید و میزبان بیشترین مدال های این مسابقات را از آن خود کرد.

این مسابقات در حالی در شهر کلرادو اسپرینگز برگزار شد که این تورنمنت بین المللی هم با استقبال خوبی از سوی کشورها همراه نبود. بطوریکه در ۲۰ وزن کشتی آزاد و فرنگی تنها یک مدال طلا در رشته کشتی آزاد به نماینده مولداوی و یک مدال طلا در رشته کشتی فرنگی به نماینده گرجستان رسید.

رقابتهای جام دیوید شولتز در حالی برگزار شد که کشتی گیران شاخص زیادی حتی از خود آمریکا نیز در این تورنمنت حضور نداشتند. تعداد مدال های کسب شده توسط کشتی گیران خارجی به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید و در کشتی آزاد فقط ۵ کشور خارجی و در کشتی فرنگی هم ۴ کشور در این مسابقات شرکت داشتند.



اسامی قهرمانان این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: آناتولی بورویان (مولداوی)

۶۱ کیلوگرم: کودی بریور (آمریکا)

۶۵ کیلوگرم: برنارد فوترل (آمریکا)

۷۰ کیلوگرم: فرانک مولینارو (آمریکا)

۷۴ کیلوگرم: آنتونی لویس (آمریکا)

۷۹ کیلوگرم: مارکوئل بروکس (آمریکا)

۸۶ کیلوگرم: پات داونی (آمریکا)

۹۲ کیلوگرم: تیموتی دودلی (آمریکا)

۹۷ کیلوگرم: جک والز (آمریکا)

۱۲۵ کیلوگرم: میشل کوسوی (آمریکا)



کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: درو میراندا (آمریکا)

۶۰ کیلوگرم: الدار حافظ اف (آمریکا)

۶۳ کیلوگرم: سام جونز (آمریکا)

۶۷ کیلوگرم: جامل جانسون (آمریکا)

۷۲ کیلوگرم: ریموند بونکر (آمریکا)

۷۷ کیلوگرم: پاتریک اسمیت (آمریکا)

۸۲ کیلوگرم: آمر بی (آمریکا)

۸۷ کیلوگرم: آلن ورا (آمریکا)

۹۷ کیلوگرم: تریسی هانکوک (آمریکا)

۱۳۰ کیلوگرم: گوچا داویتادزه (گرجستان)