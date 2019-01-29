سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی افراد با آوردن سگ به معابر عمومی باعث ایجاد ترس و دلهره برای شهروندان شده‌اند اظهار کرد: پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک‌ها سگ گردانی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: مکان‌های عمومی جای سگ‌گردانی و رفت و آمد حیوانات نیست، حمل سگ در درون خودروها ممنوع است و در صورت مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با حاملان سگ در خودروها انجام می‌شود.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به نحوه برخورد با متخلفان گفت: قطعا در برخورد اول با افرادی برخورد می‌شود ولی نحوه چگونگی برخورد با آنها بعد از جلسه با دادستان اعلام می‌شود.