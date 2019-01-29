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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

رئیس پلیس پایتخت خبرداد؛

ممنوعیت سگ گردانی در تهران/ جرئیات به زودی اعلام می‌شود

ممنوعیت سگ گردانی در تهران/ جرئیات به زودی اعلام می‌شود

رئیس پلیس پایتخت گفت: با افرادی که در اماکن عمومی اقدام به سگ‌گردانی می‌کنند، برخورد جدی خواهد شد.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی افراد با آوردن سگ به معابر عمومی باعث ایجاد ترس و دلهره برای شهروندان شده‌اند اظهار کرد: پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک‌ها سگ گردانی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: مکان‌های عمومی جای سگ‌گردانی و رفت و آمد حیوانات نیست، حمل سگ در درون خودروها ممنوع است و در صورت مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با حاملان سگ در خودروها انجام می‌شود.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به نحوه برخورد با متخلفان گفت: قطعا در برخورد اول با افرادی برخورد می‌شود ولی نحوه چگونگی برخورد با آنها بعد از جلسه با دادستان اعلام می‌شود.

کد مطلب 4527377

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    نظرات

    • ر -آریا IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
      1 0
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      نیروی انتظامی به جای برخورد با سگ گردانی با اختلاس گر ها و قاچاقچی ها و سارقان که در جامعه فراوانند مبارزه نمایند.
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
      2 0
      پاسخ
      افراد سگ‌گردانی در شهر را یاد گرفته اند اما حیف که مدفوع سگ جمع کردن را یاد نگرفته اند یا شعورش را ندارند. توی پیاده رو پر از کثافت سگ شده.

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