سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی افراد با آوردن سگ به معابر عمومی باعث ایجاد ترس و دلهره برای شهروندان شدهاند اظهار کرد: پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارکها سگ گردانی میکنند، برخورد خواهد کرد.
وی افزود: مکانهای عمومی جای سگگردانی و رفت و آمد حیوانات نیست، حمل سگ در درون خودروها ممنوع است و در صورت مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با حاملان سگ در خودروها انجام میشود.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به نحوه برخورد با متخلفان گفت: قطعا در برخورد اول با افرادی برخورد میشود ولی نحوه چگونگی برخورد با آنها بعد از جلسه با دادستان اعلام میشود.
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