دستیابی ایران به ۶ مولفه دانش فضایی/ارتقای رتبه علمی کشور در فضا

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به تشریح دستاورد ۴۰ ساله انقلاب در عرصه فناوری فضایی، اظهار داشت: امروز شاهد اقتدار علمی کشور در حوزه فناوری فضایی هستیم و علاوه بر آن‌که کشورمان در جایگاه ۱۰ کشورها باشگاه فضایی دنیا قرار دارد، در یکسال اخیر رتبه علمی ایران در علم فضا نیز از رتبه ۱۴ جهانی به رتبه ۱۱ صعود پیدا کرده است.

وی گفت: در همین حال از نظر علم فضا، ایران با اختلاف نسبت به کشور دوم منطقه، همچنان در جایگاه نخست فناوری فضایی منطقه قرار دارد.

براری با اشاره به برکات انقلاب اسلامی و ایجاد ظرفیتهای ارزشمند کشور در عرصه فناوری فضایی ادامه داد: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با اقتدار می گوییم که ایران در ۶ مولفه استراتژیک بخش فضا به خودکفایی رسیده و دانش آن را به دست آورده است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: با مشارکتهای علمی دانشگاهی صورت گرفته، ایران به دانش طراحی و ساخت ماهواره، طراحی و ساخت جایگاه پرتاب، طراحی و ساخت ماهواره‌برها، طراحی و ساخت ایستگاه کنترل و هدایت ماهواره، طراحی و ساخت ایستگاه دریافت و ارسال پیام و قدرت تحلیل پردازش‌های ماهواره دست یافته است و با دستیابی به این مولفه ها، هم اکنون چرخه فناوری فضایی ما کامل شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ساخت ماهواره‌های سنجشی، ماهواره‌های مخابراتی، ماهواره راداری و منظومه ماهواره‌ای ۴ اولویت‌ اصلی سازمان فضایی ایران برای توسعه زیرساختهای این بخش محسوب می شوند، گفت: سند ۱۰ ساله هوافضا تا سال ۱۴۰۴، تدوین شده است و با توجه به صنعت رو به رشد هوافضا، امید داریم که پیشرفتهای این بخش چشمگیرتر از گذشته دنبال شود.