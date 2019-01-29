فروش ۷۰۰ طرح ایرانی-اسلامی به تولیدکنندگان داخلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، غزال بهمنی طراح جوان کشور که هم‌اکنون از مدرسان کارگاه‌های آموزشی مد و فروش و تجربه بازارسازی و روند فروش در بازارهای جهانی است، افزود: برای اولین باردر ایران اتفاقی رقم خورد و همایشی برگزار شد که در این همایش بسیاری از تولیدکنندگانی که متقاضی درخواست کار با طراحان بودند حضور داشتند. بزرگترین تولید کنندگان کشور توانستند با طراحان برتر کشور ارتباط برقرار کرده و آثار آن‌ها را برای تولید انبوه خریداری کنند.

وی اظهار کرد: طراحان زیادی متقاضی شرکت در همایش علمی مد، فروش و بازارسازی بودند که از بین دو هزار و۵۰۰ طراح تنها۱۰۰نفر از طراحان با آثار فاخر و کاربردی دعوت شدند. ۱۵۰ نفر دراین همایش شرکت داشتند که ۵۰ نفر تولید کننده و ۱۰۰ طراح جوان و پیشسکوت بودند.

وی ادامه داد: طراحانی که به تنهایی نمی‌توانند به بازار کسب و کار متصل شوند توسط موسسه کلوتو و موسسه مد و هنر آرتا در این همایش هدایت شدند، آثار طراحان توسط هیات طراحان این دو موسسه دیده و اصلاح شد و برای تولید انبوه به تولیدکنندگان معرفی شد.

وی با بیان اینکه تنها هدف موسسه کلوتو ایجاد ارتباط و اتصال بین طراحان، تولید کنندگان داخلی کشور به بازار مصرف است، اظهار کرد: یکی از تولیدکنندگان با ایجاد قرارداد بین سه طراح تولید انبوه به تعداد ۱۲ هزار طرح را در دست اقدام دارد.

بهمنی با بیان اینکه ۷۰۰ طرح از ۳۰ طراح در این همایش انتخاب شده و قرار است به تولید انبوه برسد، تصریح کرد: با تولید انبوه رساندن ۷۰۰ طرح خریداری شده توسط تولیدکنندگان داخلی کشور قرار است این طرح‌ها در شهرهایی مانند تهران، مشهد، رشت، اهواز، همدان، بروجرد در ویترین مغازه ها به فروش برسد.

مدیر موسسه کلوتو با تاکید بر لزوم کنارهم قرار گرفتن و همکاری طراحان و تولید کنندگان و حضور آنان درچنین همایش‌هایی افزود: همانطور که یک برند در کنار طرح دیده می‌شود طراحان لباس نیز باید در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرند. طراحان باید برای فروش طرح‌هایشان با تولیدکنندگان تعامل داشته باشند. نیازی نیست طراح سرمایه داشته باشد و خودش به تنهایی طرح‌هایش را به فروش برساند و مدیریت یک برند را انجام دهد. تولیدکنندگان باید وارد عرصه شوند و با تولید انبوه و متعادل کردن قیمت‌ها بتوانند قشر متوسط جامعه را خوش‌پوش کنند.