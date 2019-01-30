به دنبال استقلال مالی در فدراسیون گلف هستیم

حمید عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مجمع سالیانه هر مجموعه‌ای می‌بایست در پایان آن سال برگزار شود. مجمع فدراسیون گلف نیز طی دو سال ۹۵ و ۹۶ برگزار نشده بود که خوشبختانه امروز توانستیم آن را برگزار کنیم.

وی افزود: قول می‌دهم اگر حسابرس قانونی معرفی شده از سوی وزارت ورزش هم همکاری کند، مجمع سال ۹۷ را در بهار سال ۹۸ برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون گلف در پاسخ به این سؤال که با بودجه کم فدراسیون گلف، تلاشی برای جذب حامی مالی و استفاده از منابع دیگر ندارید؟ گفت: چیزی که ما به دنبال آن هستیم، این است که تا حد ممکن در گلف استقلال مالی ایجاد کنیم. هر چند تاکنون کمک‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، محور و اساس حرکت بوده است اما ما تلاش می‌کنیم با استفاده از منابع مالی غیر از این دو نهاد، خود را به جایی برسانیم.

عزیزی با اشاره به المپیک ۲۰۲۴ اظهار کرد: اگر المپیک ۲۰۲۴ را به عنوان چشم‌انداز لحاظ کنیم، مجبوریم به‌گونه‌ای خود را در این راه تقویت کنیم که همه بحث‌ها در فضای موجود حل شود و تلاش‌هایمان نیز چند برابری خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه آیا قصد میزبانی بین‌المللی برای توسعه رشته گلف را دارید؟ تصریح کرد: ما پیش از میزبانی، باید ابتدا زیرساخت‌های موضوع را آماده کنیم. همانطور که می‌دانید، باشگاه انقلاب تنها زمین گلف چمن را دارد که در سال ۱۳۳۷ با ۱۸ میدان آغاز به فعالیت کرده اما پس از مدتی، این زمین از فضای استاندارد خارج شده است که ما باید یا با کمک بخش خصوصی و یا دولتی، خود را به سطح استاندارد برسانیم و پس از آن، میزبانی از رقابت‌های بین‌المللی نیز میسر خواهد شد.