میزگرد علمی «چیستی و قلمرو مرجعیت قرآن» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد علمی «چیستی و قلمرو مرجعیت قرآن» با حضور حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی لک، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم و حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد برگزار می شود.

این نشست از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه در اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برپا می شود.

میزگرد علمی «چیستی و قلمرو مرجعیت قرآن» توسط میز توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و گروه آموزشی علوم قرآن و معارف حدیث مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار می شود.