دست پر حوزه هنری فارس در چهلمین فجر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرم اللهی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: به عنوان یک نهاد هنری وطیفه خویش می دانیم حقیقت انقلاب اسلامی و دستاوردهای چهل ساله را با زبان هنر بیان کنیم.

برپایی عصر خاطره بزرگ انقلاب اسلامی

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: در نخستین روز از دهه مبارک فجر آیین باشکوه عصر خاطره انقلاب اسلامی میزبان علاقه مندان خصوصا نسل جوان و خانواده شهدای انقلاب اسلامی شیراز است.

وی افزود: این مراسم با همراهی دستگاه ها و تشکل های فرهنگی اعم از مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت فارس، مرکز مستندات انقلاب اسلامی شیراز و دستگاه های فرهنگی فارس از ساعت ۱۵ روز ۱۲ بهمن در تالار رازی واقع در خیابان ملاصدرا دانشکده مهندسی۲ برگزار خواهد شد.

این مدیر فرهنگی ادامه داد: از دیگر فعالیت های ما در این ایام شرکت در نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهل سال گذشته در فارس است که با فراخوان استانداری و مشارکت کلیه دستگاه ها برگزار می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه که در بوستان آزادی برپا می شود چهار مجموعه هم خانواده سازمان تبلیغات اسلامی یعنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حوزه هنری استان، مرکز تبیان و خبرگزاری مهر به صورت مشترک یک غرفه خواهند داشت.

کرم اللهی تصریح کرد: ماهیت نهاد فرهنگی و هنری با دستگاه های سیاسی و اجتماعی و صنعتی متفاوت است خصوصا ما که نهادهای برآمده از دل انقلاب اسلامی هستیم موظفیم در این رویداد گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی را عرضه نماییم.

رونمایی از آثار فاخر ادبی

وی گفت: از دیگر رویدادهای مهم حوزه هنری فارس در این ایام رونمایی از تازه ترین تولیدات ادبی و انقلابی است که این روزها مجموعه های آفرینش های ادبی و پایداری حوزه هنری با تمام توان در حال انجام آخرین مراحل انتشار این آثار هستند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس ادامه داد: این آثار توسط انتشارات رخشید منتشر خواهد شدکه نخستین آنها در مراسم عصر خاطره رونمایی می شود. این اثر شیراز در آیینه انقلاب اسلامی شامل مجموعه عکس های انقلاب اسلامی در شهر شیراز در سال ۱۳۵۷ است.

وی افزود: در حوزه ادبیات نیز چند کتاب منتشر خواهد شد از جمله تازه ترین اثر چهره ماندگار نقد ادبی کشورمان استاد عبدالعلی دستغیب که با عنوان کتاب شعر به بررسی ماهیت شعر از منظری فلسفی می پردازد.

کرم اللهی گفت: سهم ارادت مجموعه ای از تازه ترین شعرهای آیینی پروانه نجاتی شاعر نام آشنای ادبیات انقلاب اسلامی ، مجموعه ای از نقدهای هاشم کرونی شاعر و منتقد ادبی نام آشنای شهرمان با عنوان فراتر از خط کشی ها شامل نقدهایی بر مجموعه آثار شاعران عصر انقلاب اسلامی در این ایام منتشر خواهد شد.

وی افزود: درآمدی بر طنز در شعر متعهد انقلاب اسلامی اثر دکتر فاطمه تسلیم جهرمی و بیش از تمام اهل زمین دوست دارمت مجموعه شعرهای تازه ایوب پرندآور شاعر توانمند جهرمی به کوشش پریچهر کوهنورد دو اثری است که از هنرمندان جهرمی منتشر می شود.

زنگ تئاتر انقلاب اسلامی و اجرای دو نمایش

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خویش اظهار داشت: به صدا درآمدن زنگ تئاتر انقلاب اسلامی همزمان با سراسر کشور و اجرای دو اثر نمایشی از دیگر برنامه های ماست.

وی گفت: نمایش روزهای بی قوام به نویسندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی هنرمند توانمند اصغر گروسی به مدت یک هفته شامل ۱۰ اجرا در سالن مجموعه هنر شهر آفتاب به روی صحنه خواهد رفت.

کرم اللهی افزود: نمایش خیابانی من بهمنم که به زندگی جانباز قهرمان مرحوم بهمن گلبارنژاد می پردازد نیز به همین مناسبت در ۵ نوبت به صورت میدانی اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: چند نشست هنری اعم از برنامه های بررسی هنرهای تجسمی، شعر ، داستان و طنز در عصر انقلاب اسلامی از جمله رویدادهای دیگر ماست که در برنامه های هفتگی اجرا خواهد شد.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس در پایان اظهار داشت: شرکت خانواده بزرگ هنرمندان انقلاب اسلامی در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن پیامی است مبنی بر در صحنه بودن هنرمندان و تجدید بیعتی دوباره با آرمان های حضرت امام ره شهدا و مقام معظم رهبری و حسن ختامی بر برنامه هاست.