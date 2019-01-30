واعظ آشتیانی: وزارت ورزش هول شد و خواست دست پیش بگیرد!

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظ آشتیانی در واکنش به مطرح شدن اسامی مربیانی چون زیدان و مورینیو برای تیم ملی ایران به جای کارلوس کی روش از سوی وزارت ورزش، گفت: بعد از آنکه کلمبیا اعلام کرد دنبال کی روش است، وزارت ورزش هول شد و برای اینکه دست پیش بگیرد و بگوید با افراد بزرگی وارد مذاکره شدیم، این اسامی را به عنوان جایگزین کی روش مطرح کرد.

وی درباره اینکه اصلا وظیفه وزارت ورزش انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال نیست، به رادیو جوان گفت: وزارت ورزش اگر این کار را کرده است، خواسته به کی روش بگوید بهتر از تو را وارد گردونه مذاکره کرده ایم. اما این کار وزارت ورزش، حرف های کی روش را تایید کرد.

مدیرعامل پیشین استقلال افزود: کی روش قبل از جام ملت ها از وزیر ورزش گلایه و ادعا کرد که وزارت ورزش مذاکراتی با گزینه های دیگر داشته است. وزارت سکوت کرد. این نشان می دهد کی روش درست تحلیل کرده بود و این کار وزارت غیر حرفه ای بوده است.

واعظ آشتیانی تاکید کرد: از کی روش دفاع نمی کنم ولی به عمل نگاه می کنم. وقتی بحث کلمبیا با کی روش چه از طریق خودش چه از راه های دیگر رسانه ای شد، سرمربی تیم ملی به صورت حرفه ای تاکید کرد که بعد از جام ملت ها مذاکره می کند ولی چون دوستان ما (وزارت ورزش) نگاه حرفه ای ندارند، خودشان را با دست خودشان به مسائلی متهم می کنند که جبرانش سخت است.