به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اجرایی ستاد کنگره ملی شهدای استان قم که با حضور سردار جمیری، حجتالاسلام والمسلمین محمد لطفی نیاسر، جمعی از معاونان سپاه و اعضای ستاد در محل فرماندهی سپاه علی بن ابیطالب (ع) برگزار شد، بر آمادگی حداکثری دستگاهها برای آغاز برنامههای این رویداد ملی تأکید شد.
سردار جمیری در این نشست با اشاره به نگاه تمدنی و فراملی بخش قابل توجهی از شهدای استان، ظرفیت بینالمللی کنگره را یکی از قابلیتهای ممتاز قم دانست و گفت: اگر محتوای تولیدی این کنگره بر پایه الگوهای دقیق و قابل عرضه تنظیم شود، تجربه قم میتواند به یک الگوی مرجع برای سایر کنگرههای شهدا در کشور تبدیل گردد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ ادارهای نباید در روند اجرای کنگره بدون مسئولیت بماند؛ تصریح کرد: لازم است برای همه دستگاهها مأموریتهای مشخص تعریف شود و این مأموریتها در قالب یک شورای اداری منسجم احصا و ابلاغ گردد تا کنگره بهعنوان یک برنامه ملی و مشارکتی جلوه پیدا کند.
فرمانده سپاه قم همچنین از برنامهریزی جهت سفر به برخی استانها بهمنظور بررسی تجربیات موفق کنگرههای پیشین خبر داد و افزود: نقاط قوت استانهای دیگر استخراج و نقاط ضعف احتمالی برطرف میشود تا خروجی کنگره قم در قالب یک مدل جامع و قابل ارائه تدوین شود.
سردار جمیری با تقدیر از همراهی نهادها و مجموعههای اجرایی استان، ساختار طراحیشده برای کنگره را بر مبنای اولویتهای محتوایی و اجرایی دانست و اظهار کرد: انتظار میرود بخش قابل توجهی از برنامههای پیشبینی شده با محوریت نوجوانان و جوانان طراحی شود و ارتباط با این نسل با زبان و شیوه مورد پذیرش آنان صورت گیرد تا بیشترین سطح اثرگذاری فراهم شود.
وی سهمآفرینی بانوان در فعالیتهای فرهنگی مرتبط با کنگره را «پرفروغ و مؤثر» توصیف کرد و افزود: ظرفیت خواهران در بسیاری از عرصهها توان ایجاد جریان فرهنگی گستردهتری دارد و لازم است حضور آنان در فرایند اجرای برنامهها به صورت سازمانیافته تقویت شود.
فرمانده سپاه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه روحانیت در پیشبرد اهداف کنگره گفت: همانگونه که کنگره شهدای روحانی به عنوان بخش مهمی از برنامهها دنبال میشود، حضور فعال علما و طلاب در مسیر محتوایی و اجرایی کنگره از ضرورتهای اصلی محسوب میشود.
سردار جمیری با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای دانشآموزی، دانشجویی، اصناف و مجموعههای مقاومت اظهار داشت: مأموریتها باید به صورت دقیق میان معاونتها و اقشار مختلف بسیج تقسیم و پیش از آغاز رسمی برنامهها ابلاغ شود تا شبکه مردمی بسیج بتواند در استان نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به «زهرایی بودن» شهدای استان قم، این ویژگی را سرچشمه برکت و توسل معنوی دانست و گفت: هر قدمی که برای شهدا برداشته شود، برکت آن در مسیر فعالیتها بازمیگردد و حضور معنوی آنان راه را برای پیشبرد برنامهها هموار میسازد.
فرمانده سپاه قم همچنین از برگزاری منظم نشستهای مشترک با استاندار، فرماندار، شهردار و مدیران دستگاههای اصلی استان خبر داد و تأکید کرد: نخستین جلسه پشتیبان کنگره در سطح استان طی دو هفته آینده تشکیل میشود و هماهنگیهای اجرایی از همان مقطع وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
سردار جمیری در پایان با تأکید بر ضرورت آغاز فوری فعالیتهای میدانی گفت: برنامههای مرتبط با کنگره باید از همین امروز در محیطهای اجتماعی و مدارس جریان پیدا کند تا پیام شهدا در بستر جامعه جاری و اثرگذاری آن ملموس شود.
