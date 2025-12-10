https://mehrnews.com/x39QpF ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۵ کد خبر 6685297 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۵ نمک پاشی گردنه نقره کمر در محور تفرش - فراهان تفرش- در این ویدئو نمک پاشی گردنه نقره کمر در محور تفرش - فراهان را ملاحظه می کنید. دریافت 2 MB کد خبر 6685297 کپی شد مطالب مرتبط برف روبی ونمک پاشی محور خنداب_ملایر (گردنه محمدآباد) تلاش راهداران شهرستان خمین برای برفروبی محور خمین - الیگودرز برفروبی جادههای استان مرکزی در دومین روز از سال ۱۴۰۴ برفروبی محور سیادره شهرستان محلات به همت راهداران استان مرکزی مه گرفتگی شدید در محورهای مواصلاتی سفیدپوش شهرستان خمین امدادرسانی به خودروی سواری گیرکرده در جاده برفی توسط آتشنشانی نراق تلاش راهداران تفرش برای برفروبی، نمکپاشی و بازنگه داشتن گردنه نقره کمر برفروبی جاده روستای سنگک غرق آباد ساوه عملیات نمکپاشی در محورهای کوهستانی استان سمنان پس از بارش برف برچسبها تفرش برفروبی فصل پاییز
