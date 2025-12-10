  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۵

نمک پاشی گردنه نقره کمر در محور تفرش - فراهان

تفرش- در این ویدئو نمک پاشی گردنه نقره کمر در محور تفرش - فراهان را ملاحظه می کنید.

    نظرات

    • بی نام IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدایا به حق علی(ع) و فاطمه زهرا(س) به حق رضا(ع) امسال برف و بارون زیاد نصیب کشورمون و همه دنیا کن...خدایا کمکمون کن مشکلات حل بشه و اقتصاد چرخش راه بیفته..خدایا ایرانمون را به تو سپردم...به امید پیشرفت کشور و آبادانی

