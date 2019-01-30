تکواندوکاران ۱۰ کشور ثبت نام کردند/ حضور ۶۰ ایرانی در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام باشگاههای آسیا، جام فجر و سومین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی اسفندماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد. برای حضور در نهمین دوره جام باشگاههای آسیا که فقط ۱۸ تکواندوکار از عراق ثبت نام کرده اند. ۷۸ تکواندوکار نیز برای مبارزه روی «شی هاپ چانگ» سی امین دوره جام فجر ثبت نام کرده اند.

اما سومین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی با ویژگی کسب سهمیه مستقیم حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا برای مدال آوران، نهم اسفندماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد. تاکنون ۱۷۸ تکواندوکار از ۱۰ کشور ثبت نام کرده اند که به جرات می توان گفت یک آمار قابل توجه برای رقابتهای بین المللی این رشته در طول سالهای اخیر است.

تکواندوکارانی از عراق، قزاقستان، لبنان، چین، اوکراین، گرجستان، روسیه، آذربایجان، چین و لهستان به همراه تکواندوکارانی از کشورمان در این رقابتها حضور خواهند داشت. هر چند هنوز مهلت ثبت نام به پایان نرسیده، ولی کشورمان با ۶۰ تکواندوکار و عراق با ۳۰ تکواندوکار بیشترین شرکت کننده را دارند. چینی ها نیز ۲۳ تکواندوکار را ثبت نام کرده اند.

این رقابتها تقریبا همزمان با رقابتهای بین المللی ترکیه با حضور بیش از ۲۰۰۰ تکواندوکار در آنتالیا برگزار خواهد شد و متاسفانه برای یکی از تیم ها با اعزام بیش از ۵۰ تکواندوکار مجوز صادر شده تا راهی ترکیه شوند. اگر ایران خود میزبان یک تورنمنت معتبر است، چرا باید تکواندوکارانش با صرف هزینه ای سنگین راهی کشوری دیگر شوند و به قولی «چراغی که به خانه رواست و ... »

به هر حال فدراسیون تکواندو ایران میزبان یکی از معتبرین تورنمنت های قاره ای است و تکواندوکاران داخلی این شانس را دارند که به جای سفری پرهزینه به ترکیه، با هزینه بسیار کمتر در کیش با آب و هوایی بهتر یک تجربه بین المللی را پشت سر بگذارند.