باید برای مشکلات مردم چاره اندیشی کنیم/ تبلیغ باید امتداد یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به استان کرمان سفر کرده است، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن با روحانیون مستقر کرمان دیدار کرد.

حجت الاسلام قمی در پاسخ به مطالبات معیشتی روحانیون گفت: بنده خود را با افتخار خادم شما می دانم. من اولاً یک طلبه هستم. من در قبال حل مسئله معیشتی روحانیون مستقر مسئول هستم.

وی ادامه داد: بودجه سازمان تبلیغات در سال جاری ۲۲۰ میلیارد بوده است اما برای سال آینده این بودجه به ۱۵۰ میلیارد تقلیل یافته است. این در حالی است که تنها حق الزحمه روحانیون مستقر ما در سال حدود ۸۰ میلیارد است.

وی افزود: ما در قبال انقلاب خود و مکتب خود مسئولیم و باید چاره اندیشی کنیم. اینکه حاکمیت و دولت در قبال مردم باید به وظایف خود بپردازد، درست است اما ما هم باید چاره اندیشی کنیم و اجازه نداریم دست روی دست بگذاریم. ما باید با هم فکر کنیم و با هم این مسیر را طی کنیم و یکی از کارها این است که مسئله معیشت حل شود.

حجت الاسلام قمی گفت: رهبر انقلاب فرمودند غیر از ارتباط تبلیغی که روحانیون با مردم دارند، باید به مرور عده ای از جوانان همان منطقه که تبلیغ صورت می گیرد، تبدیل به مبلغ شوند. نه اینکه تبدیل به طلبه شوند، بلکه منظور این است که وظیفه تبلیغ امتداد پیدا کند.

وی ادامه داد: من خاطره ای دارم که آن را برای رهبر انقلاب تعریف کردم. گفتم با عده ای از دانشجویان دانشگاه تهران در یکی از مناطق حاشیه ای تهران کلاس هایی را برگزار می کردیم که از آن استقبال خوبی شد. طی این روند آن دانشجویان هم تبدیل به مبلغ شده بودند و تبلیغ امتداد پیدا کرده بود. آقا فرمودند اگر این کار را بتوانید در کل کشور انجام دهید تحول بزرگی در فرهنگ کشور رخ خواهد داد.

وی افزود: سقف توقعات انقلاب اسلامی سطح بالاتری است باید فکر کنیم که چگونه می توانیم تبلیغ موثرتری داشته باشیم. ما مسیر سختی را پشت سر گذاشته ایم ولی تا قله راه سختی مانده است. حد خوبی از مسیر را طی کرده ایم اما راه سختی پیش روست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: رهبر انقلاب فرمودند همه تلاش دشمن این است که مردم از مقاومت دست بکشند. باید فکر کنیم چطور می توانیم در زمینه تبلیغ در این خصوص کار کنیم. باید فکر کنیم تصویر مقاومت را چگونه در ذهن مردم جا بیاندازیم؟

وی ادامه داد: در شرایط جنگ احزاب پیامبر می فرمود من فتح قیصر و کسری را می بینم. این را چگونه می توان در بحث تبلیغ وارد کرد؟ حتما موقوفات و سیستم های جدید مالی نیاز داریم و حتما باید به چاره های عمیق تری باید اندیشید. شرایط پیش رو به مثابه جنگ احزاب است اما آینده روشن است و الان نباید ضعف نشان دهیم.

وی در پایان گفت: افول تمدن غرب برای آینده های دور نیست. همه افول تمدن غرب را به چشم خود می بینند. اینکه رهبر انقلاب فرمودند زبان فارسی باید زبان علمی دنیا شود، در آینده قریب به ۵۰ سال شدنی است. باید فکر کنیم این مسائل را چگونه در امر تبلیغ وارد کنیم.