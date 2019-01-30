به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیرکل و مسئولان آموزش و پرورش بوشهر اظهار داشت: مهمترین بخش فعالیت محیط زیست باید آموزش باشد.

وی بیان کرد: اگر فعالیت های آموزشی محیط زیست و آگاهی مردم نسبت به موضوع در نظر گرفته نشود محیط زیست با فعالیت های بازدارنده مثل پلیس و دادگاه نمی تواند طبیعت کشور را حفظ کند.

قلی‌نژاد با بیان این که در سالیان اخیر فعالیت های آموزشی خوبی در زمینه محیط زیست در کشور شروع شده است ادامه داد: با توجه به موضوع آموزش، اداره کلی با عنوان آموزش و پژوهش در سازمان محیط زیست تشکیل شده است و نگاه اصلی محیط زیست ابتدا آموزش و بعد حفاظت است.

وی تصریح کرد: کارهای آموزشی خوبی در محیط زیست استان در مدتی پیش انجام شده بودکه به دلیل پراکندگی کارایی لازم را نداشته است و محیط زیست استان در یک جمع بندی به این نتیجه رسید که آموزش را مدون و برنامه ریزی شده با هدف گذاری و کمیت سازی اجرایی کند.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر با بیان این که فعالیت های آموزشی محیط زیست برای گروه های مخاطب مختلف قرار است اجرایی شود یادآور شد: طرح آپارتمان سبز، طرح شهروند آپارتمان نشین، طرح محله سبز و دیگر طرح ها از طرح های قابل اجرا است.

قلی نژاد با اشاره به این که طرح های آموزشی از برنامه های محیط زیست استان است افزود: طرح آموزش دانش آموزی به خصوص دانش آموزان دوره ابتدایی که تاثیر پذیری بیشتری دارند از مهمترین طرح های تدوین شده است.

وی به طرح آموزشی محیط یار که در مدارس اجرا می شود اشاره کرد و گفت: در این طرح، دانش آموزان آموزش های لازم را فرا می گرفتند و دانش آموزان فعال به عنوان محیط یار انتخاب می شدند و آموزش های تخصصی تری را می دیدند.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: معلمان در راستای فلسفه اجرای طرح محیط یار آموزش های لازم را فرا می گیرند و همچنین کارشناسان محیط زیست با حضور در نشست انجمن اولیا و مربیان در مدارس سعی در ایجاد حساسیت در خانواده ها نسبت به محیط زیست دارند.

قلی نژاد با اشاره به چاپ کتاب انسان و محیط زیست که باید در مدارس تدریس شود خاطرنشان کرد: این کتاب جزء واحدهای اختیاری است و تدریس آن می تواند برای دانش آموزان در زمینه محیط زیست موثر باشد.

همکاری آموزش‌وپرورش محیط زیست

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان نیز در این دیدار با بیان این که طرح های آموزشی محیط زیست باید خیلی زودتر از این به جامعه آموزش داشته می شد تا کشور از زیان های زیستی ضرر کمتری می دید اظهار داشت: آموزش و پرورش و محیط زیست به مدت ۶ سال است که برنامه های مشترکی در بخش آموزش و فرهنگ سازی دارند و کارهای خوبی صورت گرفته است.

حسن قلندری ادامه داد: آموزش و پرورش استان در زمینه آموزش های محیط زیست فعال بوده است و طرح های مدرسه سبز، کارگاه های آموزشی،تهیه محتوای آموزشی، همایش و سمینارهای محیط زیستی، همکاری با مجموعه های مردم نهاد و رابط محیط زیستی در شهرستان ها و مناطق از اقدامات انجام گرفته است.

وی در پیشنهادی به محیط زیست استان با عنوان تبلیغ برای فرهنگ سازی از نگهداری حیوانات نادر در استان مثل آهوی زرد زاگرس در مسابقات ورزشی، تجهیزات و لباس های ورزشی دانش آموزان استان تصریح کرد: با توجه به اینکه ۴ هزار دانش آموز تحت پوشش این مسابقات ورزشی هستند با یک اعتبار مالی اندک اثر پذیری بیشتری شاهد خواهیم بود.

گفتنی تفاهم نامه ای در چارچوب قوانین بین دو مجموعه آموزش و پرورش و محیط زیست با هدف حفظ طبیعت استان و سایر مسائل زیست محیطی منعقد شد.