کارگاه آموزشی محیط زیست در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره کل حفاظت محیطزیست استان بوشهر صبح دوشنبه در این کارگاه اظهار کرد: با برنامهریزی و هدفگذاری بلندمدت طرح مطالعه و کارشناسی شده محیط یار در مدارس استان اجرایی شده است.
حیدر فقیه اضافه کرد: کارگاه آموزشی محیط زیستی ویژه مراقبین سلامت آموزش و پرورش (تجربه طرح آموزشی محیط یار استان بوشهر) با حضور مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهرستانهای بوشهر، تنگستان، دشتی در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: طرح آموزشی محیط یار در سراسر شهرستانهای استان بوشهر طی دو سال اخیر بیش از ۱۰ هزار دانش آموز دبستانی این استان، آموزشهای محیط زیستی را فراگرفتند.
عبدالرحمن مرادزاده افزود: مانند سالهای گذشته این طرح ملی را برای آگاهسازی و آموزش نسل آیندهساز به کار خود ادامه میدهد و این تداوم باعث گردید که این طرح بتواند در سال جاری به عنوان یک طرح ملی در سراسر کشور جهت اجرا در وزارت آموزش و پرورش نیز مصوب گردد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه طرح محیط یار در سالهای اخیر بر اساس مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ استان بوشهر تداوم داشته و دانش آموزان با فراگیری آموزشهای لازم تحت پوشش برنامه محیط یار قرار گرفتند و در اجرا طرحهای محیط زیستی مشارکت کردهاند گفت: افزایش سواد محیط زیستی و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت محیط زیست در جامعه و محیطهای آموزشی با تربیت دانشآموزان همیار محیط زیست از جمله اهداف این طرح است.
نظر شما