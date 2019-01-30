تور بزرگ دوچرخه سواری « چهل بهار» به مازندران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید رمضان یحیایی فرمانده یگان ویژه مازندران در مراسم استقبال از دوچرخه سواران تور"چهل بهار" یگان های ویژه ناجا، اظهار داشت: این تور دوچرخه سواری برای اولین بار در کشور برگزار شد.

وی تصریح کرد: کارکنان شرکت کننده یگان های ویژه ناجا در این تور با گذر از استان های مرزی کشور و رکاب زنی مسافتی بیش از ۸ هزار کیلومتر در روز ۲۲ بهمن به راهپیمایی عظیم مردمی پیوسته و به نمایندگی از تمامی کارکنان یگان های ویژه ناجا با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهند کرد.

فرمانده یگان ویژه استان مازندران، عنوان داشت: دشمنان و معاندان این نظام و انقلاب هر روز توطئه ای جدید علیه مردم و حکومت ایران اسلامی دارند و در جبهه جنگ نرم نیز جنگی تمام عیار را شروع کرده اند، ولی جوانان این مرز و بوم با بصیرتی عمار گونه همواره بر عهد و پیمانشان با امام شهیدان پایبند بوده و در این مسیر استوارانه گام برمی دارند.

سرهنگ یحیایی هدف از برگزاری تور دوچرخه سواری "چهل بهار" را ترویج روحیه انقلابی بین کارکنان یگان های ویژه ناجا عنوان و ابراز کرد: روحیه انقلابی از عمق فرهنگ غنی اسلامی و منویات امام خمینی(ره) ریشه گرفته و در عرصه تهاجم فرهنگی نیز تنها راه دفاع، همین تفکر انقلابی است.

وی اظهار داشت: راکبان یگان های ویژه پس از ورود به استان مازندران در شهرستان های "گلوگاه، بهشهر، ساری و قائم شهر" با حضور در گلزار شهدای این شهرستان و دیدار با ائمه جمعه ومسئولین شهرستانی روز پنج شنبه این استان را به مقصد تهران ترک خواهند کرد

این مقام انتظامی در پایان با تقدیر و تشکر از کارکنان شرکت کننده در این تور، خاطر نشان کرد: امید است در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عهدی دوباره با خود ببندیم که با عزم جدی برای ارتقای کارآمدی خود تلاش جانانه ای داشته باشیم و در راه رسیدن به آرمان های انقلاب از هیچ کوششی دریغ نکنیم.