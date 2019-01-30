دشمن درصدد تضعیف باورهای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عباس مسعودی عصر چهارشنبه در حاشیه همایش طلایه داران فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشمنان برای چهلسالگی انقلاب اسلامی خوابوخیالهای داشتند، گفت: باوجود ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی آرزوی دشمنان برآورده نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه امسال شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر جشن چهلسالگی انقلاب در کشور خواهی بود، گفت: همه باید بدانند جمهوری اسلامی ایران به برکت ولایتفقیه مقابل همه دشمنان میایستد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، گفت: ایستادگی ملت ایران اسلامی بر همه آشکار است و دشمنان شکست میخورند.
مسعودی در بخش دیگری با اشاره به عملکردهای سازمان تبلیغات اسلامی در آستانه چهلسالگی انقلاب اسلامی، گفت: همه دستگاهها سعی کردند این پیروزی را در قالب برنامههای مختلف به تصویر بکشند اما امسال سازمان تبلیغات متفاوتتر عمل کرده و به رویکرد محتوایی پرداخته است.
وی بابیان اینکه در سه محور برنامهها را دنبال کردهایم، گفت: تقویت باور مردم از اهمیت بالایی برخوردار است که به جد در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تأکید بر اینکه دشمن سعی کرده باورهای عمومی ملت را تضعیف کند، گفت: ما در چهلسالگی انقلاب با تقویت باورهای مردم پا به عرصه گذاشتهایم و عقبنشینی نمیکنیم.
مسعودی با تأکید بر اینکه باید به سخنان رهبری توجه ویژه داشته باشیم، گفت: همه باید برای تقویت شرایط اقتصادی کشور تلاش کنیم.
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