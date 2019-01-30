تمام بیمه شدگان صندوق کشاورزان و روستاییان بسته حمایتی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی عصر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در مراغه گفت: براساس تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تخصیص بسته‌های حمایتی، اولویت با روستاییان، عشایر و کشاورزان است.

وی با اشاره به اینکه تخصیص بسته حمایتی یکی از اقدامات دولت برای کاهش مشکلات شهروندان و اقشار کم درآمد است، افزود: در مرحله بعدی توزیع بسته حمایتی تلاش می شود همه ۵۸۰ هزار بیمه شده فعال صندوق که تاکنون بسته معیشتی دریافت نکرده‌اند، مشمول طرح شوند.

وی سپس گفت: هفته گذشته برای اولین بار به حساب ۱۰۰ هزار نفر از مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر واریز شد.

واعظ مهدوی همچنین با اشاره به اینکه دولت از بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حمایت همه جانبه دارد، افزود: براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه یک حق همگانی است و همه شهروندان بایستی از آن برخوردار شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور سپس با اشاره به اینکه نگران آینده افراد بدون بیمه هستیم ادامه داد: شناسایی و استخراج جمعیت بیمه نشده کشور در دستور کار قرار گرفته و به زودی کدملی و کدپستی دقیق تمام افراد بدون بیمه در اختیار صندوق و کارگزاران قرار می‌ گیرد.