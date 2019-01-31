ثبات نسبی در بازار ارز ‌برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، فرهاد دژپسند اظهار داشت: سیستان و بلوچستان یک موقعیت طلایی همچون منطقه آزاد چابهار را دارد، چابهار یک نقش استراتژیک برای کشور و سیستان و بلوچستان میتواند داشته باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سیستان و بلوچستان قابلیتهای گوناگونی دارد که میتوانیم این قابلیتها را به منصه ظهور در بیاوریم و بازدیدهایی از چابهار و دیگر مناطق این استان به همین منظور انجام میشود.
وی افزود: در این سفر ضمن آشنایی با شرایط و مشکلاتی که منطقه آزاد چابهار با آن مواجه است، راهکارهایی برای برونرفت از این مشکلات پیدا خواهیم کرد.
دژپسند اظهار داشت: در سفر ۲روزهای که در خدمت مدیران عالی و مردمان خوب سیستان و بلوچستان هستیم انشاءالله بتوانیم به یک بستههای فکری و سیاستی برسیم که بتوانیم در مراحل بعدی برای برونرفت از مشکلات این نقطه از ایران اسلامی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: یکی از برنامههایی که در زمان بررسی صلاحیت بهعنوان وزیر اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی مطرح کردم این بود که این وزارتخانه باید بهگونهای اداره شود که ضمن حفظ نقش ستادی خود، در عمل بتواند با کف اقتصاد جامعه آشنا و درگیر باشد.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: در این سفرها از نزدیک مسائل و مشکلات مناطق، استانها و فعالان اقتصادی بررسی و راهحلهایی را پیدا میکنیم و نهادهای اقتصادی نیز بدون واسطه مشکلاتشان را با وزیر در میان بگذارند.
وی ادامه داد: از طرفی خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب مراکز آموزش عالی گسترش بسیار مناسب و فزایندهای پیدا کردند.
دژپسند اظهار داشت: امروز همه استانها از قابلیت بسیار بالایی برخوردار هستند و طبیعتاً اساتید برجسته اقتصاد در رشته اقتصاد و مدیریت حسابداری بهواسطه پژوهشها، پایاننامهها و رسالههایی که داوری کردند دارای دیدگاهها و اندیشههای جدیدی هستند.
وی ادامه داد: این اقتصاددانان مشکلات جامعه را بررسی کردند و دارای پیشنهاد هستند، یکی از برنامههای ما این است که کنار نشستهایی که با فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاهها داریم مشکلات بررسی و راهحلهایی برای حل آنها داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از مناطق مرزی و گمرکات سیستان و بلوچستان از نزدیک بازدید خواهیم کرد و چنانچه مشکلاتی وجود داشته باشد آنها را بررسی و حل میکنیم.
وی ادامه داد: همچنین با علمای سیستان و بلوچستان تا جایی که مقدور باشد نشستهایی خواهیم داشت و مشکلات را از نزدیک شناسایی میکنیم.
دژپسند با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد و دارایی برای برطرف کردن مشکلات واحدهای نیمهفعال و تعطیل در کشور گفت: یکی از اهداف ما در سفرهای استانی این است که بتوانیم از نزدیک مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: بهطور خودکار خیلی از مشکلات واحدهای تولیدی نیمهفعال را به نظام بانکی ارتباط میدهند که باید دید چهمیزان از این مشکلات به نظام بانکی، امور مالیاتی، گمرکات، فناوریهای واحد تولیدی و چهمیزان به نوع مدیریت این واحدها بستگی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طبیعتاً هرآنچه در حوزه این وزارتخانه، نظام بانکی، نظام مالیات و گمرکات مربوط باشد چارهاندیشی خواهیم کرد.
وی همچنین راجع به مسئله ارز در کشور ابراز کردد: در این مدت که در وزارت اقتصاد و دارایی هستم تلاش کردیم که در مسئله ارز ثبات برقرار کنیم.
دژپسند ادامه داد: خوشبختانه ثبات نسبی در مسئله ارز در کشور برقرار شده است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی بههمراه هیئتی متشکل از۵ معاون وزیر شب گذشته وارد زاهدان شد و مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
گفتنی است، بازدید از مرز میرجاوه، شرکت در نشست هماندیشی با اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان از مهمترین برنامههای سفر ۳ روزه وزیر امور اقتصادی به این استان است.
همچنین شرکت در نشستهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان، شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی، دیدار با امام جمعه مسجد مکی زاهدان و سفر به چابهار از دیگر برنامههای سفر وزیر به این استان محسوب میشود.
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