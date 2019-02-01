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۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سه کشته و ۱۴ مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی در سیستان و بلوچستان

سه کشته و ۱۴ مصدوم بر اثر دو حادثه رانندگی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ساعاتی قبل بر اثر دو حادثه رانندگی در محور ایرانشهر به خاش ۳ نفر کشته و ۱۴ نفر مصدوم شدند.

فریبرز راشدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعاتی قبل بر اثر تصادف زنجیره ای ۴ دستگاه خودرو در محور خاش به ایرانشهر متاسفانه ۱۱ نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از این حادثه بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند، افزود: مجروحان این حادثه بلافاصله توسط آمبولانس های اورژانس به بیمارستان «امام خمینی (ره)» شهرستان خاش منتقل شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: همچنین متاسفانه امشب در یک حادثه دیگر در همین محور بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک خودروی زانتیا حوالی «کیلومتر ۶ جاده خاش»، متاسفانه ۳نفر کشته و ۳ نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از این حادثه بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند، افزود: مجروحان این حادثه نیز توسط آمبولانس های اورژانس به بیمارستان «امام خمینی (ره)» شهرستان خاش منتقل شدند.

کد مطلب 4530425

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