حریف تدارکاتی امروز استقلال را بیشتر بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در آخرین دیدار تدارکاتی قبل از آغاز نیم فصل دوم امروز با تیم ویستا توربین تهران دیدار می کنند، تیمی که هدایت آن بر عهده مهدی شیری بازیکن سابق تیم های برق شیراز، استقلال، پرسپولیس و چند تیم دیگر است.

حریف امروز آبی پوشان در مرحله دوم رقابتهای لیگ دسته سوم و در گروه دوم این مسابقات حضور دارد. این تیم در پایان هفته ششم با ۶ بازی، ۳ پیروزی، ۱ مساوی و دو شکست توانسته ۱۰ امتیاز کسب کند و در رده چهارم جدول قرار داشته باشد.

ویستا توربین تهران با ۱۰ گل زده و ۵ گل خورده کارش را در لیگ دسته سوم دنبال می کند و بعد از دارایی بندرگز، استقلال شوش و ذوالفقار کاشان که با ۱۳، ۱۲ و ۱۱ امتیاز رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند در رده چهارم جدول حضور دارد و از شانس زیادی برای صعود به لیگ دسته دوم برخوردار است.