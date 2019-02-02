۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب؛

رویداد دانش آموزی ساخت اپلیکیشن برگزار شد

رویداد دانش آموزی ساخت اپلیکیشن به مناسبت چهلمین سالگرد با شکوه انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضای مجازی سراج، رویداد اپلیکیشن سازی «رودسا» با همکاری سازمان فضای مجازی سراج و با حضور اساتید ، منتورها و فعالان حوزه نرم افزار و کسب وکارهای موبایلی در مسجد فاطمه الزهرا (س) در تهران برگزار شد.

در این رویداد دانش آموزان ضمن آشنایی کامل با سامانه اپلیکیشن ساز «خوشه»، با اصول کار تیمی، فرآیندهای تولید یک اپلیکیشن، تکمیل بوم مدل کسب و کار، اصول طراحی UI/UX و ورود به بازارهای کسب و کار موبایلی آشنا شدند.

همچنین شرکت کنندگان نمونه ای از اولین اپلیکیشن محتوایی خود در زمینه چهل سالگی انقلاب اسلامی را ارائه کردند.

ساخت اپلیکیشن در این رویداد با اپلیکیشن ساز «خوشه» به صورت آنلاین در بستر وب صورت  گرفت و پس از داوری به تیمهای منتخب جوایز اهدا شد.

