عملیات اجرایی ۴۰ هزار طرح عمرانی زودبازده بسیج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی ۴۰ هزار طرح عمرانی زودبازده در سراسر کشور با دستور سردارسرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با رمز مقدس «یا فاطمه الزهرا(س)» آغاز شد.

بنا بر این گزارش، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ، این چهل هزار طرح عمرانی و محرومیت زدایی که در ٢٨ حوزه مختلف به انجام خواهد رسید ، در مدت ٤ الی ٦ ماه به بهره برداری می‌رسد.

سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین آغاز به کار ٤٠ هزار طرح عمرانی زودبازده اظهار داشت: دشمنان می خواستند چهل سالگی انقلاب اسلامی اتفاق نیفتد اما به لطف الهی شاهد این جشن هستیم.

وی افزود: با وجود دشمنی‌ها و توطئه‌های فراوان علیه انقلاب، در چهل سالگی این انقلاب الهام بخش فرزندان بسیجی یک کار بزرگ و هدیه‌ای به هموطنان را با آغاز به کار ٤٠ هزار پروژه عمرانی زودبازده آغاز می‌کنند.

سردار غیب‌پرور با تاکید بر اینکه حیات سپاه در خدمت رسانی به مردم است و بسیج در سراسر کشور خدمات بسیاری در حوزه‌های مختلف به مردم دارد، گفت: این ۴۰ هزار پروژه در مدت زمان ۴ تا ۶ ماه به بهره برداری می‌رسد و بخشی از هزینه اجرایی این پروژه‌ها نیز توسط مردم تامین شده است.

سردار غیب پرور تصریح کرد: دوستان انقلاب می‌دانند که این انقلاب پابرجا و مستحکم است و دشمن هم خوب می‌داند که این انقلاب تا ظهور امام زمان (عج) ماندگار خواهد بود.