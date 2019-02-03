استقبال ۲۱۰۰ نفری از جشنواره فیلم فجر درتالار فخرالدین اسعدگرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، دومین شب اکران فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش چهار فیلم در تالار فخرالدین اسعد گرگانی و سینما کاپری به پایان رسید.

«۲۳ نفر» ساخته مهدی جعفری ساعت ۱۹ در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اکران شد و مورد تشویق مخاطبین قرار گرفت. ساعت ۲۱ هم فیلم «سرخپوست» که در روز نخست به دلیل نرسیدن به گرگان اکران نشده بود به جای «مدیترانه» اکران شد.

از طرفی دیگر «بنفشه آفریقایی» ساخته مونا زندحقیقی ساعت ۱۸ و «ایده اصلی» ساخته آزیتاموگرویی ساعت ۲۰ در سینما کاپری اکران شد.

محمدرضا ملکزاده، رئیس انجمن سینمای جوان استان گلستان در رابطه با استقبال از این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: در روزهای اول و دوم اکران فیلم های جشنواره فجر دو هزار و ۱۰۰ نفر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به تماشای فیلم ها نشستند.

وی با اشاره به برنامه های شب سوم اکران فیلم های جشنواره فجر در گرگان افزود: «شبی که ماه کامل شد» ساخته نرگس آبیار روز یکشنبه ساعت ۱۹ در تالارفخرالدین اسعد گرگانی اکران می شود و نشست نقد و بررسی این فیلم هم ساعت ۲۱ و ۱۵دقیقه شب در سالن مجاور تالار فخرالدین اسعد گرگانی با حضور منتقدان برگزار خواهد شد.

وی افزود: «طلا» ساخته پرویز شهبازی هم ساعت ۲۱ در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اکران می شود.