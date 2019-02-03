انعقاد ۴۵۸ قرارداد کارورزی در کرمانشاه

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره اجرای طرح کارورزی در کرمانشاه اظهار داشت: از ابتدای سال سهمیه استان در اجرای این طرح ۵۵۰۰ نفر بوده است، اما ۱۹ هزار و ۲۷۰ نفر به عنوان متقاضی کارورزی ثبت‌نام کردند.

وی با بیان اینکه از این تعداد افراد ثبت‌نام شده ۶۹۱۴ نفر واجد شرایط هستند، گفت: همچنین ۸۳۶ واحد پذیرنده به عنوان کارفرما در استان کرمانشاه ثبت‌نام کردند که ۲۷۹ واحد حائز شرایط هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از انعقاد ۴۵۸ قرارداد با کارورزان طی مدت به کارگیری خبر داد و افزود: از این تعداد ۲۴ نفر در واحدهای پذیرنده جذب کار شدند که مابقی نیز بر اساس قرارداد مشغول فعالیت شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در طرح کارورزی تا دو سال حق بیمه نیروها از سوی دولت پرداخت می شود، عنوان کرد: استان کرمانشاه از نظر اجرای طرح مذکور رتبه هجدهم کشور را داراست.

به گفته عزیزی، از مجموع قراردادهای منعقده سهم شهرستان کرمانشاه ۱۳۵، اسلام آبادغرب ۱۹، گیلانغرب ۴۱، سرپل ذهاب ۷۱، جوانرود ۲۳، هرسین ۱۳، سنقر ۱۰، صحنه ۱۱ پاوه ۱۲، کنگاور ۱۱، ثلاث باباجانی ۶۱، روانسر ۳۶، قصرشیرین ۳ و دالاهو ۱۲ نفر است.