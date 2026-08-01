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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

عامل انتشار کلیپ مرتبط با یکی از رشته‌های ورزشی آران و بیدگل دستگیر شد

عامل انتشار کلیپ مرتبط با یکی از رشته‌های ورزشی آران و بیدگل دستگیر شد

کاشان - رئیس اداره ورزش و جوانان آران و بیدگل از دستگیری عامل انتشار کلیپ جنجالی مرتبط با یکی از رشته‌های ورزشی این شهرستان خبر داد.

محمد نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انتشار کلیپی از تمرینات یکی از رشته‌های ورزشی شهرستان که با صداگذاری و محتوایی مغایر با واقعیت منتشر شده بود، موضوع با همکاری مراجع ذی‌صلاح مورد پیگیری قرار گرفت.

وی ابراز کرد: فرد تهیه‌کننده و منتشرکننده این کلیپ شناسایی و دستگیر شده و پرونده وی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل ضمن تأکید بر برخورد قانونی با انتشار محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و از بازنشر مطالب تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

کد مطلب 6904302

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