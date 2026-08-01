جزئیات تیراندازی به کارمند اداره ثبت اسناد کهگیلویه و بویراحمد

داوود انصاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تیراندازی به یکی از کارکنان اداره ثبت و اسناد استان در صبح شنبه اظهار کرد: این حادثه زمانی رخ داد که کارمند مذکور در مسیر عزیمت به محل کار خود بود.

وی با تأکید بر اینکه این تیراندازی، بر اساس بررسی‌های اولیه، احتمالاً هیچ ارتباطی با مسئولیت شغلی یا محیط کار این فرد نداشته است، افزود: شواهد اولیه نشان می‌دهد انگیزه این اقدام به احتمال زیاد خصومت شخصی و خارج از فضای کاری بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این حادثه، کارمند مذکور از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شد و بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد و هم‌اکنون تحت درمان قرار دارد.

انصاری در پایان اضافه کرد: پرونده این حادثه برای شناسایی عامل یا عاملان تیراندازی و انجام پیگیری‌های قانونی به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ارجاع شده و روند رسیدگی به آن در دست انجام است.