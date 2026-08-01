پروازهای فرودگاه شهدای نوشهر پس از وقفه چند ماهه از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروازهای فرودگاه شهدای نوشهر پس از چند ماه توقف، بار دیگر برقرار شد و این فرودگاه فعالیت خود را در مسیرهای مشهد مقدس و اهواز از سر گرفت.
محمد باقر نژاد رئیس فرودگاه شهدای نوشهر با اعلام این خبر گفت: با پیگیریهای انجامشده و هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی، زمینه بازگشت خطوط پروازی این فرودگاه با هدف رفاه حال شهروندان و مسافران فراهم شده است.
باقرنژاد با قدردانی از همکاری مدیرکل فرودگاههای استان، فرماندار و شهردار نوشهر اظهار کرد: برقراری دوباره پروازها نتیجه تعامل و پیگیری مجموعههای مرتبط بوده و امیدواریم با استقبال مسافران، شاهد توسعه و افزایش خدمات پروازی در این فرودگاه باشیم.
وی افزود: در مرحله نخست، پروازها در مسیرهای مشهد - نوشهر - مشهد و اهواز - نوشهر - اهواز برنامهریزی شده است تا دسترسی هوایی به غرب مازندران تسهیل شود.
بر اساس برنامه اعلامشده، پرواز مسیر مشهد روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۰ وارد فرودگاه شهدای نوشهر شده و ساعت ۱۲:۴۰ به مقصد مشهد انجام میشود. همچنین پرواز اهواز روز دوشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۸:۵۰ وارد نوشهر شده و ساعت ۱۹:۴۰ فرودگاه را ترک میکند.
پرواز مشهد روز چهارشنبه ۲۱ مرداد نیز در ساعتهای ۱۱:۵۰ ورود و ۱۲:۴۰ خروج انجام خواهد شد و پرواز مسیر اهواز برای روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۵:۴۰ ورود و ۱۶:۳۰ خروج برنامهریزی شده است.
مازندران دارای سه فرودگاه است.
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