به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه خبر دادند که هفته آینده قرار است مقامات ارشد چین و آمریکا، دور جدیدی از مذاکرات را در پکن آغاز خواهند کرد تا به قراردادی برای حفاظت از حقوق معنوی آمریکا و جلوگیری از افزایش تعرفه بر ضد کالاهای چینی در ۲ مارچ، دست پیدا کنند.

منابع آگاه می‌گویند نمایندگان تجاری آمریکا، شامل وزیر خزانه‌داری، استیون منوچین و نماینده تجاری آمریکا، رابرت لایتایزر، آخر این هفته، پس از تعطیلات سال نوی چینی، به پکن می‌رسند.

رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در سخنرانی مهم سالانه خود در مورد وضعیت ایالات‌متحده، به این اشاره کرد که هر قرارداد تجاری جدیدی که با چین بسته شود باید شامل تغییرات ساختاری واقعی برای خاتمه دادن به اقدامات تجاری ناعادلانه باشد، کسری تجاری را کاهش دهد و از مشاغل آمریکایی‌ها دفاع کند.

رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که در صورتی که دو کشور تا ساعت ۱۲:۰۱ نیمه شب ۲ مارچ، به وقت آمریکا (۸:۳۱ صبح به وقت تهران)، به توافق تجاری نرسند، تعرفه‌های کالاهای چینی را از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد.

همچنین هفته گذشته ترامپ اعلام کرد در هفته‌های پیش‌رو با رییس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ دیدار خواهد کرد تا به یک توافق جامع تجاری برسند. احتمال این وجود دارد که این دیدار در بخشی از سفر ترامپ برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، اتفاق بیافتد.

ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که این دیدار در ۲۷ و ۲۸ فوریه در ویتنام برگزار خواهد شد.