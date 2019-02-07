بازداشت ۸ فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع فلسطینی از یورش نظامیان صهیونیست به اسیران فلسطینی که در داخل زندان ریمون قرار دارند، خبر دادند.

از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به تیراندازی به سوی اراضی کشاورزی فلسطینی ها در صوفا در شرق خانیونس در غزه کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز ۸ فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش؛ نظامیان رژیم صهیونیستی عماد محمود ابوسمره از ساکنان یطا را بازداشت و خودرو و پولهای وی را مصادره کردند. همچنین از جمله بازداشت شدگان می توان به طارق العقیلی از دورا، محمد ابوسالم و و احمد ابوسالم از اردوگاه الفوار در جنوب الخلیل و محمد عدنان عابد از جنین و آدم عواوده از رام الله به دست صهیونیستها اشاره کرد.