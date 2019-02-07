کاهش ۹۰ درصدی جرائم مربوط به میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیر رحمت‌الهی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه کشفیات یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان، گفت: امروز یکی از مهمترین راهبردهای سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی کشور، جلب مشارکت مردم به عنوان حافظان اصلی میراث هویتی خود است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور به نقش تأثیرگذار مردم در تأمین امنیت بیش از یک میلیون جاذبه تاریخی و فرهنگی کشور تأکید و اظهار کرد: تجربه نشان داده که بسیاری از نهادها و ارگانها هر زمان که از ظرفیتهای مردم در راستای برآورده ساختن اهداف سازمانی خود استفاده کردند، موفقیتهای بسیاری را به دست آوردند.

وی از تأسیس اداره مشارکتهای اجتماعی در ساختار این یگان به منظور بهره‌مندی از ظرفیت گسترده اجتماعی مردم خبر داد و افزود: در همین راستا به زودی طرح «میراث‌بان افتخاری» نیز در کشور اجرا می‌شود تا با ایجاد یک شبکه گسترده اجتماعی از میراث فرهنگی حفاظت بیشتری صورت بگیرد.

رحمت‌الهی خاطرنشان کرد: در این طرح از یک سو با فرهنگ‌سازی صحیح، لزوم حفاظت از میراث فرهنگی را به عنوان میراث هویت یک سرزمین به مردم آموزش داده و از سویی دیگر با جلب مشارکت مردم، به حفاظت هر چه بهتر از آثار تاریخی می‌پردازیم.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور از کاهش ۹۰ درصدی جرایم مربوط به میراث فرهنگی در سال جاری خبر داد و متذکر شد: در سال جاری یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور با اشرافیت کامل بر آثار تاریخی، پنج هزار اخطاریه قانونی برای متعرضان به اماکن تاریخی ابلاغ کرده است.

وی سیاست اصلی یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور را پیشگیری از وقوع جرایم عنوان کرد و گفت: با اجرای صحیح عملیات حفاظتی و با حضور به موقع مأموران یگان حفاظت، چهار هزار و ۵۰۰ مورد از مجموع پنج هزار جرم قبل از وقوع متوقف شده و تنها ۵۰۰ پرونده جرم به مراجع قضائی ارجاع شدند.