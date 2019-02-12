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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

نمایشگاه آثار بانوان کاتب قرآن با عنوان شمیم ریحان برگزار می شود

نمایشگاه آثار بانوان کاتب قرآن با عنوان شمیم ریحان برگزار می شود

نمایشگاه آثار بانوان کاتب قرآن با عنوان شمیم ریحان از امروز ۲۴ بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار بانوان کاتب قرآن کریم تحت عنوان «شمیم ریحان» از امروز  ۲۴ بهمن ماه آغاز میشود.

دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم و موزه ملی ملک به مناسبت چهلمین  سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمایشگاهی از آثار قرآنی هفده نفر از بانوان خوشنویس خطوط قرآنی و کاتب قرآن کریم برگزار می نماید.

این نمایشگاه در ۷ اسفند ماه همراه با نشست تخصصی کاتبان ممتاز قرآن کریم پایان خواهد یافت.

علاقه مندان می توانند جهت بازدید همه روزه از ۸:۳۰ صبح الی ۱۶:۳۰ بجز جمعه ها و ایام تعطیل به موزه ملک مراجعه نمایند.

کد مطلب 4537569

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