آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام پلیس راهور ناجا، دراستان آذربایجان شرقی(محورهای هشترود-زنجان و تبریز-بستان آباد)،چهارمحال و بختیاری(محورفارسان- کوهرنگ) و استان گیلان(محورهای اسالم- خلخال و پونل - خلخال) بارش برف اعلام شده است.



در استان های البرز، فارس، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، مرکزی و گیلان(اکثر محورها) بارش باران و در استان آذربایجان غربی و اردبیل(اکثر محورها)،استان آذربایجان شرقی(محورهای جلفا-مرند و تبریز-زنجان) و استان همدان(محور همدان-اسد آباد گردنه اسدآباد)مه گرفتگی همراه با کاهش دید، گزارش شده است.

پلیس راه همچنین از ضرورت تردد با زنجیر چرخ در استان آذربایجان غربی(محور دندی-تکاب)، استان زنجان (محور زنجان-طارم) و استان کرمانشاه (محور پاوه-جوانرود) خبر داد.

جنوب به شمال محور کرج-چالوس(از میدان امیرکبیر تا کیلومتر ۶ ) و شمال به جنوب محور هراز (محدوده پیست آبعلی) هم ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.



سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردارند.