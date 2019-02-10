به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجواد کمالی بیان داشت: این مسابقه هیجان انگیز همزمان با آئین های چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و یکمین روز از بهمن ماه در دو مسیر ۳۰ و ۷۰ کیلومتری برگزار می شود.

وی اظهارداشت: این مسابقات با عنوان "ژئوپارک تریل رانینگ" در حد فاصل روستاهای شگفت انگیز جزیره همچون سلخ، گامبرون، گوران، دوربنی، دره تندیس ها، بام قشم و هفت رنگو با حضور دوندگان ایرانی و دوندگانی از کشورهای فرانسه، لیتوانی و اردن برگزار می شود.

به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، دوندگان در مسیر ۳۰ کیلومتر باید این مسافت را کمتر از ۵ ساعت و مسابقه ۷۰ کیلومتر را در کمتر از ۱۲ ساعت با همراه داشتن وسایل مورد نیاز به پایان برسانند.

وی با اعلام اینکه شرکت در این مسابقه برای تمام افراد بالای ۱۸ سال که از نظر پزشکی صلاحیت دویدن در مسیرهای طولانی را دارند آزاد است، افزود: با توجه به ماهیت بیابانی و سنگی مسیر دو ماراتُن جزیره قشم، داشتن تجربه دویدن در چنین مسیرهایی، به دوندگان برای کسب امتیاز برتر کمک می کند.

کمالی خاطرنشان کرد: مسابقه راس ساعت ۶.۳۰ دقیقه صبح روز ۲۱ بهمن ماه از روستای سلخ آغاز خواهد شد و شرکت کنندگان باید حداقل نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در محل مسابقه حاضر باشند.