به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم بلند بعدی ایزابل کوشت با عنوان «برف در بنیدورم» با همکاری کمپانی تهیه فیلم پدرو و آگوستین آلمادوار یعنی «ال دسئو» ساخته میشود.
داستان این فیلم درباره جوامع بریتانیایی و اسپانیایی در مناطق ساحلی اسپانیا است.
کوشت که پای ثابت جشنواره فیلم برلین است و در پنجاه و نهمین دوره این جشنواره از گروه داوران هم بوده با فیلم «کتابفروشی» سال پیش در بخش ویژه برلیناله دیده شد. این بار او با فیلم سیاه و سفیدش با عنوان «الیسا و مارسلا» که برای نتفلیکس ساخته شده در بخش رقابتی حضور دارد.
او در فیلمی درباره بنیدورم داستانی از اسپانیای معاصر را روایت میکند. این شهر اسپانیایی که در سواحلی شرقی مدیترانه واقع شده یکی از مقاصد همیشگی بریتانیاییها برای تعطیلات است.
کوشت گفته است قصد دارد با این فیلم به کشف فضای زندگی مردمی بپردازد که به بازتولید زندگی در انگلستان در چشماندازی دیگر میپردازند.
کوشت افزود: بنیدورم یک جای خیلی خیلی عجیب است. یک شهر بسیار تقسیم شده بین جامعه انگلیسیها و اسپانیاییها. بریتانیاییها آنجا را به نوعی بلکپول آفتابی میبینند و جمعیت قدیمی اسپانیایی نیز میروند و از آفتاب استفاده میکنند.
این کارگردان اسپانیایی افزود: این ۲ جامعه متفاوت ۲ دنیای کاملا موازی در یک مکان دارند و من میخواستم همین را نشان دهم.
آگوستین آلمادوار انتظار میرود در کنار پدرو آلمادوار تهیهکنندگان فیلم باشند.
آگوستین در این باره گفت: خیلی خوشحالیم که با این فیلمساز که فیلمهایش را همیشه دنبال و بسیار تحسین میکنیم، در این پروژه همراه شویم. از نظر ما این پروژه بسیار جذاب است.
از آنجا که قرار است این فیلم در زمستان ساخته شود انتظار میرود فیلمبرداری آن اواخر ۲۰۱۹ انجام شود. هر چند از جزییات داستان چیزی گفته نشده اما ارتباط یک زوج در بنیدورم در مرکز داستان است. این فیلم به زبان اسپانیایی و انگلیسی تهیه میشود.
ایزابل کوشِت متولد ۹ آوریل ۱۹۶۰ در بارسلونا، در رشته تاریخ تحصیل کرده است. او مدتی به روزنامهنگاری و کارگردانی فیلمهای تبلیغاتی مشغول بود و پس از ساخت اولین فیلمش در سال ۱۹۸۸ موفق به ساخت ۱۲ فیلم بلند دیگر شده و جز آن چندین فیلم مستند و کوتاه نیز ساخته است.
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