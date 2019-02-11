دومین کشتی «لاینر» از کشور هند وارد بندر چابهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: با راه‌اندازی خط کشتیرانی مستقیم بین بنادر کشور هند و چابهار برای دومین بار طبق برنامه زمانی تعیین شده، روز گذشته کشتی کانتینری «اینتر سیدنی» وارد بندر چابهار شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: عملیات پهلودهی و تخلیه محموله این کشتی بلافاصله پس از ورود به لنگرگاه با استفاده از تجهیزات استراتژیک موجود در بندر «شهید بهشتی» چابهار آغاز شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط خط کشتیرانی سفر کشتی به صورت دو هفته یکبار برای بندر چابهار برنامه ریزی شده که امکان صادرات، واردات و ترانزیت کالا به صورت مستقیم از بندر چابهار فراهم شده است.

آقایی تصریح کرد: در راستای افزایش رضایتمندی و جذب حداکثری خطوط کشتیرانی، صاحبان کالا و فورواردرها اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، ارائه خدمات مطلوب، جلوگیری از زمان انتظار کشتی ها و انجام عملیات تخلیه و بارگیری کالا در کوتاهترین زمان ممکن را در رئوس برنامه های خود قرار داده است.